Robert Habeck expressivamente prefere não esconder.

A situação atual da economia da Alemanha não é das melhores, com diversos problemas como uma recessão, custos crescentes de energia e escassez de mão de obra. O Ministro Federal da Economia, Habeck, está investigando ativamente esses problemas no local e propondo soluções potenciais.

Uma enorme fábrica está em ebulição com trabalho de soldagem, enquanto a construção do próximo cruzeiro para a Meyer Werft está prevista para ser concluída no próximo ano. Apesar de uma folha de pedidos completamente reservada, o estaleiro encontrou-se em apuros financeiros e foi salvo graças ao financiamento governamental tanto do governo federal quanto do estado da Baixa Saxônia.

O Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, usando um capacete branco, fica na entrada da fábrica em Papenburg durante a visita à empresa. Ele enfatiza a importância da operação de resgate para a Alemanha como um todo, afirmando que o país ainda tem uma vantagem competitiva no mercado global de construção de navios de cruzeiro, com poucos setores ainda não afetados pela competição asiática. Brincando, ele se refere ao Ministro da Economia da Baixa Saxônia, Olaf Lies, como sendo um coproprietário. Lies compartilha uma visão otimista sobre a situação.

Setores "onde o fogo está alto"

No entanto, esse otimismo não é compartilhado em vários setores da economia. As associações empresariais descrevem o ambiente como austero, já que as empresas são hesitantes em investir. As razões para isso são: recessão, custos crescentes de energia, burocracia excessiva, escassez de mão de obra, insatisfação com a coalizão do trânsito de luz.

Após uma conversa com pequenas e médias empresas (PMEs) em Rheine, na Renânia do Norte-Vestfália, Habeck admitiu que aprecia ser transparente sobre sua "Turnê do Noroeste".

O objetivo desta viagem é visitar indústrias consideradas "onde realmente está queimando" - lhe dando acesso direto aos problemas centrais e trabalhando em suas soluções. "É diferente quando você está no local - engajado em discussões com empregados, gerência e sindicatos, olhando nos olhos deles, observando o ambiente, entendendo os cheiros e sensações do chão de fábrica. Uma solução foi encontrada para a Meyer Werft."

Habeck busca alívio

Embora a situação da Meyer Werft tenha sido resolvida, ainda há desafios formidáveis pela frente. Pela manhã, Habeck visitou a Georgsmarienhütte Holding GmbH (GMH), onde a conversa girou em torno dos custos crescentes de eletricidade. A indústria de aço, sendo um dos maiores emissores de CO2, está passando por uma transição cara para hidrogênio e eletricidade verde como parte da mudança climática amigável longe do carvão e do gás natural. No entanto, o setor de aço alemão está lutando com uma economia enfraquecida, competição barata do exterior, principalmente da Ásia, e custos crescentes de energia. Nesse contexto, Habeck defendeu a flexibilização das altas taxas de rede da indústria e, por extensão, os preços da eletricidade.

Além disso, as subvenções estatais para as taxas de rede foram reduzidas devido a restrições financeiras, assim como o financiamento estatal para a aquisição de veículos elétricos. Isso resultou em uma queda acentuada no registro de novos veículos elétricos, que é parcialmente atribuída à crise em andamento dentro da indústria automotiva alemã - um cliente essencial, como fabricantes de aço. Por exemplo, o grupo GMH depende de 80% de suas vendas para fabricantes de automóveis como a Volkswagen e agora está ativamente procurando fontes alternativas de receita.

Há uma agitação interna significativa na Volkswagen. O maior fabricante de automóveis da Europa declarou que, como parte de um plano de economia de custos para a marca principal do Volkswagen, o fechamento de plantas e demissões não são mais tabu. Este anúncio desperta uma forte reação do conselho de trabalhadores e da IG Metall. Na sexta-feira, Habeck planeja obter insights sobre a situação primeiro - visitando a Volkswagen Emden.

Não pretendo intervir nos assuntos internos da Volkswagen durante minha visita, em vez disso, vou me concentrar em entender a situação atual e seu impacto na economia alemã. Apesar de anunciar potenciais fechamentos de plantas e demissões, a Volkswagen continua a lutar com numerosos desafios, incluindo custos crescentes de energia e escassez de mão de obra.

