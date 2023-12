Destaques da história

Rickie Fowler quer ficar entre os três primeiros e ganhar um Major depois do triunfo em Abu Dhabi

Rickie Fowler vence o Campeonato de Abu Dhabi

Ascende a n.º 4 do mundo

Venceu Jordan Spieth e Rory McIlroy

O americano de 27 anos venceu o Abu Dhabi HSBC Golf Championship no domingo, resistindo às tentativas de Rory McIlroy, Henrik Stenson e do belga Thomas Pieters.

O campo repleto de estrelas no European Tour também incluiu o número um do mundo Jordan Spieth, que terminou empatado em quinto lugar.

Fowler subiu do sexto para o quarto lugar na classificação, mas está ansioso por entrar no top 3 de Spieth, do australiano Jason Day e de McIlroy.

"Gostaria de entrar e fazer parte dessa equipa e ver se podemos continuar a ganhar alguns Majors se eu conseguir entrar", disse ao site oficial do European Tour.

"O objetivo neste momento, com o meu jogo no ponto em que está, o melhor que já estive neste início de época da minha carreira, é preparar-me para Augusta. E gostaria de ter a minha oportunidade de ganhar o Green Jacket lá.

"O objetivo final deste ano é ganhar um Major e este é, sem dúvida, um passo na direção certa."

Os presságios são bons para Fowler, que agradou ao público, depois de ter mantido a coragem no último dia para a sua segunda vitória no European Tour, depois de ter ganho o Open da Escócia no ano passado.

Fowler chegou aos últimos nove buracos com uma vantagem de três pancadas, mas foi pressionado por McIlroy que chegou a casa com 31 pancadas, com um eagle no último buraco e Stenson que se juntou a ele no clubhouse com 14 abaixo do par.

Fowler tinha uma vantagem de duas tacadas sobre o par e o seu parceiro Pieters no 18º par cinco, mas não teve problemas e fez cinco para fechar com 16-under 272.

Pieters teria forçado um playoff com um eagle, mas teve que se contentar com um birdie para terminar uma tacada atrás, em segundo lugar.

"Hoje foi muito divertido. Por vezes foi um pouco stressante. O Thomas está a jogar bem. É divertido estar frente a frente com ele, estando no mesmo grupo. Passámos um bom bocado.

"É bom sair por cima esta semana", acrescentou Fowler.

Spieth, que não conseguiu recuperar a forma que o levou a conquistar o Torneio dos Campeões no PGA Tour no início deste mês, terminou com um resultado de quatro abaixo de 68 para se juntar a um grande grupo com 11 abaixo de zero

O inglês Ian Poulter parecia ser o maior desafiador de Fowler no último dia, quando se aproximou ameaçadoramente do 12-under, mas três bogeys nos nove últimos buracos fizeram-no recuar para terminar a sete pancadas do ritmo.

