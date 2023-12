Destaques da história

Rickie Fowler: O golfista forma o "Fab Four" depois de ter destruído os "Três Grandes" do desporto

Rickie Fowler vence em Abu Dhabi e alcança o número 4 do mundo

Junta-se a Jordan Speith, Jason Day e Rory McIlroy no novo "Fab Four

Fowler continua a perseguir o primeiro grande título

Spieth (2), Day (1), McIlroy (4) são todos vencedores de grandes prémios

"Rickie rocks" é o grito alternativo do espetro mais jovem da fraternidade do golfe que assistiu à vitória de Rickie Fowler no European Tour em Abu Dhabi.

Os ténis altos de Fowler levaram a moda do golfe a uma nova era em Abu Dhabi

Seja qual for a sua posição, não há dúvida de que o jovem americano - o "Flautista de Hamelin" da moda para a geração Snapchat - mudou a agulha com o seu equipamento "nu-skool", fazendo soprar um tornado através da moda enferrujada do mundo do golfe.

Em vez de ser só boca e nada de calças, Fowler faz o que diz. Um jogo de golfe que o levou a um quarto lugar no ranking mundial, o melhor da sua carreira, e uma esplêndida coleção de passos - alguns até com pernas elásticas.

Com Tiger Woods em declínio em série e outros grandes nomes da sua geração, como Phil Mickelson, a passar dos 45 anos, o golfe está desesperado por um novo cenário e novas estrelas.

O ano de 2015 estelar de Jordan Spieth, juntamente com a ascensão de Rory McIlroy e o amanhecer de Jason Day, levou muitos a sugerir que havia um novo "Big Three" para igualar a lendária rivalidade de Arnold Palmer, Jack Nicklaus e Gary Player nos velhos tempos.

A narrativa era perfeita, exceto o facto de Fowler ter conseguido entrar. Antes mesmo de arrancar, os "Três Grandes" transformaram-se nos "Quatro Fabulosos". Como disse o escritor de golfe do Guardian, Ewan Murray: "A aristocracia do golfe foi alargada a um quarteto."

"Os três jogaram de forma fantástica", disse Fowler aos jornalistas depois do seu sucesso em Abu Dhabi, reflectindo sobre os feitos de Spieth, Day e McIlroy. "O objetivo final deste ano é ganhar um Major... depois talvez me possa juntar à equipa."

Spieth, no entanto, não está convencido de que exista uma elite de três ou mesmo quatro jogadores, dizendo que qualquer um dos cinco a 10 melhores jogadores do mundo pode deixar a sua marca. " Acho que ainda é muito cedo para essa conversa", disse ele ao Guardian.

Golfistas 'rock star'

O golfe teve outras rivalidades desde o eixo Palmer, Nicklaus, Player, mas desde que a era Woods começou, em 1997, tem havido poucos concorrentes consistentes para a sua coroa. David Duval, Vijay Singh, Ernie Els e Mickelson tiveram uma oportunidade, mas no seu auge Tiger era intocável.

Agora, porém, quando os relatórios sugeriam que o golfe estava a cair em popularidade e em número de jogadores, surge uma nova geração de golfistas "rock star".

Spieth (à esquerda), Fowler e McIlroy (à direita) estão a surfar uma onda de sucesso no golfe

Spieth, de 22 anos, lidera o grupo como número 1 do mundo, depois de ter conquistado dois majors consecutivos no ano passado e de ter estado muito perto de conseguir três consecutivos antes de conquistar a FedEx Cup no final da época. O texano pode não ser exatamente rock 'n roll, mas como modelo a seguir, com um toque de X-Fator, é exemplar.

"O Tiger, o Phil e o Rory fizeram mais no golfe do que eu e quero esforçar-me por chegar ao que eles fizeram", disse Spieth aos jornalistas em Abu Dhabi. "Quero que o meu nome fique na história pelo maior número possível de coisas. É nisso que estou a pensar, pois estou menos satisfeito com o que aconteceu e mais ansioso por tentar continuar."

Aos 28 anos, Day é o avô do grupo, mas o seu grande avanço no PGA dos EUA do ano passado, no meio de uma série formidável de resultados, elevou-o a nº 2 do mundo.

Talvez lhe falte o charme dos outros, mas Day compensa-o com uma história de fundo convincente - a perda do pai quando tinha 12 anos, a bebida e os problemas na adolescência, a morte de oito familiares no tufão Haiyan nas Filipinas e uma batalha contínua contra a vertigem.

McIlroy, de 26 anos, já tem quatro majors em seu nome e o ex-número 1 do mundo poderia ter tido mais se não fosse por uma lesão no futebol que o privou de uma parte do ano passado.

Quando McIIroy conquistou o título do PGA dos EUA em 2014, semanas depois de vencer o British Open em Hoylake, juntou-se a Woods, Nicklaus e ao amador Bobby Jones como os únicos jogadores do século passado a ganhar quatro majors antes de completar 26 anos.

O norte-irlandês só precisa do Masters para completar o conjunto, um grand slam da carreira com os quatro títulos principais. Apenas cinco jogadores conseguiram esse feito - Gene Sarazen, Ben Hogan, Player, Nicklaus e Woods.

Pode ser um dos jogadores mais baixos do circuito, mas McIlroy bate a bola a quilómetros e quilómetros, o que faz subir o pulso do público, além de ser aberto, honesto e os miúdos adorarem-no.

"Adoro a sua coragem. Ele tem um pouco de arrogância, é um pouco convencido, mas não é ofensivo", disse Nicklaus aos jornalistas em 2014.

Fã de motas de terra

E depois há o Fowler.

Conhecido pelos seus fatos cor de laranja ao domingo, em homenagem à sua alma mater, Oklahoma State, e pela sua propensão para bonés de basebol de grandes dimensões, seria fácil considerar o miúdo californiano como um cavalo de roupa em primeiro lugar e um golfista em segundo.

Mas Fowler, 27 anos, tem uma façanha própria - em 2014, juntou-se a Nicklaus e Woods como os únicos jogadores que terminaram entre os cinco primeiros em todos os quatro majors modernos numa temporada.

Pode ainda não ter conquistado um dos grandes prémios, mas com a vitória no Players Championship do ano passado - apelidado de "quinto" Major - bem como no Open da Escócia e no prestigiado Deutsche Bank Championship, o fã de motas de terra com ar de Elvis mostrou que se pode ser fixe e competitivo.

O facto de Fowler ter derrotado Spieth e Mcllroy em Abu Dhabi - e também o então quinto classificado Henrik Stenson - dá ainda mais crédito às suas pretensões de "Fab Four".

Mesmo assim, com Spieth, Day e McIlroy a trocarem o primeiro lugar da classificação desde agosto de 2014 - e com cinco dos últimos seis Majors entre eles - Fowler sabe que ainda tem algum trabalho a fazer.

"Tenho os olhos postos no nº 1, esse seria o objetivo final, mas tenho de enfrentar uma concorrência muito dura", disse Fowler aos jornalistas em Abu Dhabi."

Em termos gerais, a época de golfe que antecede o Masters será um longo ensaio geral.

Augusta, em abril, será o palco espetacular para mostrar os talentos dos "Fab Four".

Resta saber quem consegue torcer e gritar para obter o melhor efeito. Mas nada de correr no Masters.

