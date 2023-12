Rich Strike, um dos grandes favoritos, surpreende o público e vence o 148º Kentucky Derby

O cavalo entrou na corrida com probabilidades de 80-1 - o maior azarado no campo de 20 cavalos. Rich Strike começou a semana do derby como um suplente e só foi adicionado ao campo na sexta-feira, quando outro cavalo saiu da corrida.

"Viemos aqui com uma oração", disse o treinador Eric Reed durante uma conferência de imprensa após a corrida. "Qualquer pessoa que esteja neste negócio, um raio pode cair."

Quando os cavalos entraram na reta final da corrida, Rich Strike estava no meio do pelotão, mas ultrapassou os favoritos Epicenter e Zandon nos últimos segundos da corrida.

Epicenter e Zandon terminaram em segundo e terceiro lugar, respetivamente.

Reed disse que a sua equipa foi para Louisville alguns dias antes do derby, enquanto ainda tinha o estatuto de suplente, para se preparar para o possível cenário de o cavalo estar na corrida. Rich Strike começou a treinar "contra todas as probabilidades, ninguém pensava que pudéssemos entrar", disse Reed.

Na sexta-feira, um dia antes da corrida, as autoridades anunciaram que outro cavalo, Ethereal Road, estava fora e Rich Strike estava dentro.

"Eu não conseguia nem respirar", disse Reed.

"Esta é... a razão pela qual toda a gente faz isto. Porque não era suposto estarmos aqui, mas eu sabia que este cavalo adorava a pista e tem treinado tão bem todo o ano", disse após a corrida. Este é o primeiro cavalo vencedor de Reed no derby.

O jóquei venezuelano Sonny Leon, participando de seu primeiro Kentucky Derby, levou Rich Strike à surpreendente vitória e à bolsa do vencedor de US$ 1,86 milhão.

"Eu estava animado", disse Leon sobre suas emoções antes da corrida. "Ninguém conhece o meu cavalo como eu conheço esse cavalo."

Rich Strike é propriedade da RED TR-Racing, LLC, de acordo com o sítio Web do derby .

Apelidado de "Os Melhores Dois Minutos do Desporto" - uma alusão ao seu tempo aproximado de corrida - o Derby é a primeira corrida da cobiçada Tripla Coroa das corridas de cavalos dos EUA , que também inclui o Preakness Stakes e o Belmont Stakes.

A próxima etapa da Tripla Coroa será disputada em Baltimore, Maryland, a 21 de maio.

A competição foi aberta este ano sem o treinador Bob Baffert, que foi banido de Churchill Downs por dois anos depois que Medina Spirit, que cruzou a linha de chegada em primeiro lugar no ano passado, testou positivo para uma substância proibida. Medina Spirit morreu inesperadamente em dezembro.

Baffert alegou que uma pomada utilizada para tratar a dermatite pode ter causado o teste positivo.

O segundo classificado inicial dessa corrida, Mandaloun, foi anunciado como vencedor.

Fonte: edition.cnn.com