Reviravoltas impressionantes, veteranos experientes e um esloveno inspirado levam a finais emocionantes da Conferência da NBA

Primeiro, os Boston Celtics eliminaram o atual campeão Milwaukee Bucks com uma imponente vitória por 109-81.

E quando se pensava que não havia nada melhor, Luka Doncic e os Dallas Mavericks apareceram para roubar o espetáculo.

Jogando em Phoenix contra os Suns - a equipa com o melhor registo da época regular na NBA e que chegou às finais do ano passado - os Mavericks dominaram do princípio ao fim, vencendo confortavelmente os Suns por 123-90.

Os resultados impressionantes do Jogo 7 marcaram duas finais de conferência de fazer crescer água na boca para determinar quem se vai encontrar nas finais da NBA.

Na Conferência Oeste, os Mavs enfrentarão os Golden State Warriors, enquanto na Conferência Leste, os Celtics enfrentarão os Miami Heat.

Uau.

Doncic leva Dallas à WCF

"Como é bom Luka Doncic."

O tetracampeão da Liga dos Campeões e vencedor da Copa do Mundo, Toni Kroos, não pôde deixar de mostrar seu apreço pelo que estava vendo na TV.

Doncic esteve em grande no domingo à noite, marcando 35 pontos e 10 ressaltos contra os Suns na vitória esmagadora no Jogo 7.

Apesar da pressão sobre os seus ombros como talismã e líder do Mavericks, isso nunca pareceu incomodar o jogador de 23 anos, que calmamente dissecou a defesa do Suns, até então forte, enquanto a sua equipa se apressava a ganhar uma vantagem inicial.

No final do primeiro quarto, os Mavs lideravam por 27 a 17. Ao intervalo, lideravam por 57-27, com os 27 pontos de Doncic na primeira parte a igualarem o total da equipa dos Suns.

Ajudado pelos 30 pontos de Spencer Dinwiddie, que saiu do banco, Doncic nem precisou de jogar o quarto período, tal era a vantagem que a sua equipa tinha criado.

E depois de ter chegado à primeira final da Conferência Oeste do Dallas desde 2011, não é de admirar que o jovem esloveno estivesse radiante.

"Não consigo tirar esse sorriso do rosto agora", disse Doncic. "Estou muito feliz.

"Sinceramente, acho que merecemos isto. Estivemos a jogar muito durante toda a série. Talvez, em alguns jogos, não tenhamos sido nós próprios, mas chegámos aqui com uma declaração no jogo 7. Acreditámos. O nosso balneário acreditou. Toda a gente acreditou. Por isso, estou feliz".

Os Mavericks vão agora defrontar os Warriors no Jogo 1 das Finais da Conferência Oeste, na quarta-feira, em São Francisco.

O Golden State venceu por pouco o Memphis Grizzlies na semifinal da Conferência Oeste no início desta semana.

Na série, dois dos mais empolgantes elencos de guardas da NBA se enfrentarão: pelo Dallas, Doncic, Dinwiddie e Jalen Brunson e pelo Golden State, Steph Curry, Klay Thompson e Jordan Poole.

Curry, Thompson, Draymond Green e o treinador Steve Kerr procuram o seu quarto título da NBA juntos, fazendo parte de uma das maiores dinastias do desporto.

E, embora a vitória sobre o Grizzlies tenha sido sofrida, isso significa que, teoricamente, eles estão a apenas oito vitórias de levantar mais um troféu Larry O'Brien.

Mas um Doncic confiante está no caminho deles, e o técnico do Mavericks, Jason Kidd, diz que não vai ficar de fora.

"Ele é o Luka. Ele adora o palco", disse Kidd. "À medida que o palco se torna maior, ele fica melhor."

A maioridade dos Celtics

Para os Celtics, esta tem sido uma temporada de amadurecimento e de esforço, que culminou com a difícil vitória no Jogo 7 contra os Bucks no domingo.

Grant Williams fez 27 pontos - acertando sete triplos - enquanto Jayson Tatum fez 23 pontos, seis ressaltos e oito assistências, com Boston a eliminar os actuais campeões.

A sua precisão de longo alcance - os Celtics estabeleceram um recorde no Jogo 7 da NBA com 22 triplos - ajudou-os a anular o duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo, que teve 25 pontos, 20 ressaltos e nove assistências.

A vitória no Jogo 7 encerrou uma série de jogos de ida e volta, com os Celtics a vencerem os dois últimos confrontos, depois de terem estado a perder por 3-2, com Milwaukee a precisar de vencer apenas uma vez para avançar.

Mas, com as costas contra a parede, os homens do treinador de Boston, Ime Udoka, mostraram a sua determinação, mantendo-se firmes contra um Antetokounmpo implacável e os Bucks - que não contaram com a estrela Khris Middleton durante toda a série.

E como a precisão de Williams nos arremessos de longe foi fundamental para a vitória no Jogo 7, o armador titular do Celtics, Jaylen Brown, acha que ele merece um novo apelido.

"Chamem-lhe Grant Curry agora", disse Brown.

Os Celtics avançam para sua quarta participação nas finais da Conferência Leste nos últimos seis anos e marcam uma revanche das finais da Conferência Leste de 2020, quando enfrentam o Heat.

O Miami garantiu sua vaga nessa fase dos playoffs com uma vitória relativamente confortável na semifinal sobre o Philadelphia 76ers em seis jogos.

Construído com base em sua defesa inabalável, o Heat, com a melhor classificação, precisará estar no seu melhor para parar Tatum e companhia quando chegarem à cidade na terça-feira para o Jogo 1.

Liderada por Jimmy Butler, Bam Adebayo e PJ Tucker - uma lesão no tendão de Aquiles afectou a estrela Kyle Lowry e o seu estado para o Jogo 1 é incerto - a defesa de Miami sufocou Joel Embiid e o resto da equipa de Filadélfia.

O treinador Erik Spoelstra mostrou por que razão é considerado um dos melhores treinadores da liga, ao comandar a corrida do Miami até às quatro equipas finalistas da NBA.

Mas com estrelas de ambos os lados, será fascinante ver quem leva a melhor na série melhor-de-sete.

Fonte: edition.cnn.com