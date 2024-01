Retratos íntimos de uma década da festa pós-festa mais badalada de Hollywood

"De certa forma, tenho estado a treinar toda a minha vida e carreira para conseguir fazer algo assim", disse Seliger à CNN numa conversa telefónica antes do lançamento de "Vanity Fair: Oscar Night Sessions", o seu novo livro de fotografias. "É, sem dúvida, a experiência mais desafiante... essencialmente utilizando todas as competências que aprendi, não só como fotógrafo, mas também como realizador", acrescentou o fotógrafo.

Criados em conjunto com o seu cenógrafo, Thomas Thurnauer, e após discussões com a editora da "Vanity Fair", Radhika Jones, os espaços do estúdio de Seliger contêm normalmente referências subtis a filmes vencedores de Óscares - que não são "demasiado derivados", disse Seliger.

Esta visão cinematográfica - e o seu comportamento calmo e descontraído - resultou em muitas fotografias icónicas: Lady Gaga a desfrutar do seu triunfo nos Óscares de 2019, um Timothée Chalamet vestido com um smoking branco a partilhar um momento com o realizador Luca Guadagnino e a Michelle Yeoh (na foto acima), adornada com diamantes e com um ar majestoso sem esforço enquanto contemplava a sua inovadora vitória para Melhor Atriz em março passado, são apenas três dos 200 retratos apresentados no livro de mesa.

O tomo abre com uma fotografia de 2014 da vencedora do Óscar pela primeira vez, Lupita Nyong'o, a sorrir enquanto olha para a sua estatueta dourada, segurada cautelosamente com as duas mãos. "Nem sequer tive de dizer nada", recorda Seliger. "Acho que ela estava num momento de choque absoluto e com uma alegria interior... Não podíamos deixar de querer festejar com ela".

O fotógrafo, que vive em Nova Iorque, disse que se baseia na intuição para captar esses momentos de magia, explicando que o estado de espírito dos seus fotografados, compreensivelmente, varia entre o "sonhador e efervescente" e o espantado. "Estou sempre muito presente", explicou Seliger, "porque só os temos para 10 a 20 fotografias. É realmente uma experiência muito espontânea, no momento".

(A sua equipa no local, entretanto, assegura que as mesas de apoio estão disponíveis para serem rapidamente organizadas de modo a exibir os troféus. "Algumas pessoas são melhores a segurar os Óscares do que outras", observou o fotógrafo).

Criar cenas e sair do guião

Seliger está constantemente a observar os maneirismos dos seus fotografados para criar uma narrativa e obter uma pose expressiva: veja-se o seu retrato de 2022 de Jeff Goldblum, com os óculos numa mão e um dedo apontado na outra, como se estivesse a repreender o fotógrafo.

"Eu disse: 'Jeff, és um fantástico realizador italiano dos anos 70 e estás a ter uma conversa muito, muito franca com a tua protagonista porque ela não está a acertar no alvo'", disse Seliger, que já tinha trabalhado com Goldblum, bem como com muitos outros dos seus temas da noite dos Óscares, graças à sua longa e histórica carreira a fotografar campanhas publicitárias e sessões fotográficas editoriais (como a fotografia de 1995 de Jennifer Aniston que lançou mil milhões de cortes de cabelo, para dar apenas um exemplo). "Ele estava a fazer todos aqueles gestos e fala um pouco de italiano. Filmámos literalmente durante 30 segundos e conseguimos", disse Seliger sobre a fotografia final.

Durante toda a noite, a equipa de Seliger está simultaneamente a tratar dos convidados e a distribuí-los da forma mais eficiente possível. (Há uma sala de espera adjacente ao estúdio que funciona também como um speakeasy abastecido com Don Julio).

Aqui, Jeff Goldblum brinca com a câmara, um retrato do ator Rami Malek que valeu a pena esperar.

Mas, por vezes, as estrelas não estão alinhadas, em mais do que um sentido. Em 2022, Zendaya e Zoë Kravitz, que Seliger conhece desde que fotografou o pai Lenny em meados dos anos 90, estavam entre os que esperavam pacientemente na fila enquanto o vencedor do Óscar de 2019, Rami Malek, se sentava para a sua sessão, recorda Seliger.

"Rami estava concentrado nesta fotografia... e estava muito entusiasmado. Ele tinha aquele burburinho perfeito dos Óscares e queria fazer algo criativo", disse Seliger, que estava à espera que Zendaya e Kravitz viessem a seguir. "Pensei que eles iam ficar bem (à espera) mas ambos se separaram. Mas conseguimos a foto de Rami, o que foi bom." Essa fotografia de um Malek a arder fez parte do livro, bem como uma fotografia anterior de Kravitz a lançar um olhar de lado brincalhão.

Cada chegada, seja de um ou mais convidados, apresenta uma nova oportunidade. Em 2018, uma reunião que se expandiu espontaneamente resultou num retrato icónico de 17 personalidades negras de Hollywood e da cultura, incluindo Ava DuVernay, Angela Bassett, Donald Glover, Rashida Jones e Shonda Rhimes. De mãos dadas ou apoiados no ombro de outra pessoa, eles permaneceram em comunidade e apoiaram-se mutuamente, com a bolsa "Nevertheless She Persisted" de Gabrielle Union - referindo-se às tentativas dos republicanos de silenciar a senadora Elizabeth Warren quando ela se opôs à nomeação de 2017 de Jeff Sessions como Procurador-Geral - precisamente posicionada na frente da foto do grupo.

"Estou a dar dicas a toda a gente e a apontá-las... Estou apenas a trabalhar os pormenores passo a passo", explicou Seliger. "Pode ser que só se consiga um ou dois fotogramas, mas é só isso que estamos a tentar conseguir. Depois, esse nível de perfeição acontece praticamente por acaso."

Em contrapartida, a fotografia de 2022 de Seliger de três membros do elenco de "Euphoria" em plena conversa - Maude Apatow gesticulando com entusiasmo e o falecido Angus Cloud a sorrir para uma Barbie Ferreira maliciosa - não precisou de muita direção. "Havia uma qualidade natural quando se sentavam. Obviamente, criaram um laço muito forte e uma amizade. Deixei-os continuar e fui tirando fotografias sem que eles pensassem muito nisso", disse Seliger, antes de partilhar as suas recordações de Cloud. "Ele era um tipo maravilhoso. Trabalhei com ele em alguns projectos, e (a sua morte) foi certamente muito difícil."

Os retratos de Seliger também comunicam a intensidade frequentemente visível entre os casais poderosos de Hollywood - de John Legend e Chrissy Teigen a Sarah Paulson e Holland Taylor. "Tento encontrar um momento de folga em que a relação entre eles seja mais importante", disse Seliger. "Destilo-o para um momento espontâneo, um momento entre eles, ou um momento em que um deles está comprometido e o outro está mais interiorizado", explicou.

(Embora para uma sessão fotográfica com Melissa McCarthy e Ben Falcone, ambos fotografados a olhar furiosamente para a câmara, Seliger inspirou-se nos seus fatos de treino Adidas e copos de uísque a condizer. "Venham ter comigo como se estivessem prontos para me atirar com a vossa bebida, porque eu sou apenas um fotógrafo irritante numa festa", recorda Seliger, dizendo-lhes, com uma gargalhada).

"A única pessoa que me deu um duro 'não' foi Anthony Hopkins", disse Seliger, que afirmou ter aceitado de bom grado a direção do vencedor de dois Óscares. "Ele disse: 'Eu só quero ser fotografado assim'. Eu disse-lhe: 'Serenidade, claro. Estou muito contente por o ter aqui.

