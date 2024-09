Retorno intenso: o FC Köln perde a vantagem de 3 gols nos primeiros 15 minutos.

Hertha BSC sofre uma tarde desastrosa na 2. Bundesliga, sendo goleada por 4-1 em casa pelo Elversberg. O 1. FC Köln também sofre, liderando o Karlsruhe por 3-0 após 15 minutos, mas não consegue vencer.

1. FC Köln - Karlsruher SC 4:4 (4:2)

Após um início explosivo, o 1. FC Köln deixa escapar mais uma vitória em um espetáculo de oito gols. Apesar de marcar três vezes nos primeiros 15 minutos, a equipe da Bundesliga rebaixada, defensivamente desorganizada, só conseguiu um empate de 4-4 (4:2) contra o invicto Karlsruher SC, ficando oito pontos atrás do líder Fortuna Düsseldorf. O KSC não desistiu e agora é o terceiro graças ao hat-trick de Marvin Wanitzek.

A partida começou em ritmo acelerado devido a um início adiado devido à poeira. Nas últimas semanas, incluindo seu último jogo contra Düsseldorf, o Köln não conseguiu converter várias chances em gols. Porém, desta vez eles aproveitaram suas primeiras oportunidades, marcando com eficiência: Luca Waldschmidt (3') enfiou a bola no ângulo superior de um ângulo apertado, Damion Downs (7') colocou a bola nas pernas do goleiro do KSC Max Weiß, e marcou um perfeito chute (15').

Leart Paqarada deu três assistências, canções do Carnaval encheram o ar, e parecia que o jogo principal de domingo estava decidido cedo - mas não para o KSC! Eles se recuperaram rapidamente e responderam duas vezes através de seu capitão Wanitzek (19'/27'). O jogo permaneceu tenso, e o primeiro tempo ainda não havia acabado: Fabian Schleusener cabeceou na trave para o Karlsruhe (41'), Tim Lemperle (45+2') fez 4-2 após mais uma assistência de Paqarada. A loucura continuou no segundo tempo com Leon Jensen (52') colocando o Karlsruhe de volta no jogo, e Wanitzek marcou seu terceiro gol (55'). O Köln lutou para defender, cedendo oito gols em três jogos. Ambos os times pareciam exaustos depois de lidar com a montanha-russa constante.

Hertha BSC - SV Elversberg 1:4 (0:2)

O ambicioso clube de Berlim, Hertha BSC, perdeu a chance de se promover com uma derrota justificável contra o SV Elversberg. O time da capital perdeu por 1:4 (0:2) para os visitantes dominantes e sofreu sua terceira derrota em casa em quatro jogos. Semih Sahin marcou de pênalti (4') e de falta (65'), Luca Schnellbacher (30') e Muhammed Damar (52') marcaram para os visitantes. Mickaël Cuisance (60') marcou para os donos da casa, que agora estão apenas um ponto à frente do Elversberg. A única coisa boa para Berlim foi Boris Lum, de 16 anos, se tornar o jogador mais jovem da história do Hertha.

O técnico do Elversberg, Horst Steffen, inicialmente elogiou o desempenho corajoso de sua equipe, que ele havia exigido após a derrota por 1:3 para o promovido Ulm. O Hertha tentou em vão assumir o controle e levar o jogo para o campo do adversário. Os berlinenses pareciam sem ideias e incapazes de encontrar soluções para furar a defesa do Elversberg. Foi somente quando a derrota parecia inevitável que os berlinenses pareceram acordar. O atacante Cuisance incentivou seus companheiros de time e briefly deu esperança aos torcedores em casa. No entanto, após uma mão de Luca Schuler do Hertha, Sahin converteu outro pênalti e selou a vitória no Olympiastadion.

Hannover 96 - 1. FC Nuremberg 2:0 (0:0)

O 1. FC Nuremberg do Miroslav Klose sofreu mais um revés, perdendo por 0:2 (0:0) para o Hannover 96 após uma rápida sequência de dois gols em 104 segundos. Esta é a quarta derrota deles em sete jogos. Marcel Halstenberg marcou de pênalti (79') e Monju Momuluh marcou o segundo gol (81'), garantindo a quarta vitória consecutiva do time em casa.

Klose deu chances a quatro novatos no time titular após a derrota por 0:2 para o Hertha BSC, incluindo Mahir Emreli, que testou o goleiro do Hannover, Ron-Robert Zieler, em 17 segundos. Depois disso, o Nuremberg, jogando com três zagueiros sob as instruções de Klose, se concentrou principalmente na defesa, contendo efetivamente os donos da casa dominantes. No segundo tempo, o Nuremberg conseguiu abrir o jogo com alguma frequência, mas o Hannover continuou tendo as melhores chances. Jan Reichert, goleiro do Nuremberg, fez várias defesas importantes, assim como no primeiro tempo. A derrota foi finalmente orquestrada por Janni Serra, que derrubou acidentalmente Andreas Voglsammer na área penal.

