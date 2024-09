- Retardo no aeroporto de Maiorca: experiência de contratempos

Chuva e Tempestades Elétricas de uma Frente Fria Potente Estão Causando Atrasos no Aeroporto de Palma de Mallorca. Desde a tarde, os voos estão decolando uma hora e meia a duas horas depois do planejado. Não há sinais de melhora no horizonte. A previsão do tempo sugere um agravamento na quarta-feira.

Apesar de ser uma tempestade de curta duração, foi bastante intensa e acompanhada por rajadas de vento fortes. Esta turbolência voltou a atrapalhar as operações de voo. Há apenas algumas semanas, más condições climáticas obrigaram ao cancelamento de um em cada cinco voos, e os viajantes tiveram que suportar longas esperas por voos substitutos.

A organização espanhola de tráfego aéreo, ENAIRE, aconselha os passageiros a entrarem em contato com suas companhias aéreas para atualizações em tempo real sobre os horários de partida. Esta informação também está disponível através do site do operador de aeroportos espanhol, AENA.

Aviso Laranja de Tempestade para Quarta-feira

Para quarta-feira, o serviço meteorológico nacional da Espanha, AEMET, emitiu um alerta laranja das 08:00 às 18:00 para toda a ilha. Algumas áreas podem receber até 90 litros por metro quadrado de chuva, e rajadas de tempestade intensas com velocidades de vento superiores a 120 km/h são previstas para varrer a ilha. Todos os avisos de tempestade serão cancelados até quinta-feira, mas o tempo permanecerá volátil.

O próximo aviso laranja de tempestade na quarta-feira está causando preocupação, com a AEMET prevendo chuva pesada e rajadas de tempestade intensas durante o dia. As tempestades elétricas esperadas durante esse período poderiam potencialmente agravar os atrasos atuais no Aeroporto de Palma de Mallorca.

As más condições climáticas previstas para quarta-feira, incluindo tempestades elétricas e chuva pesada, podem complicar ainda mais os atrasos atuais no Aeroporto de Palma de Mallorca, causando interrupções prolongadas.

Leia também: