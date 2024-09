Resumo do MLB Daily: Chicago White Sox afastado do título de pior equipa da era moderna no beisebol, temporariamente

No meio de um déficit de 2-0 ao entrar no 8º inning, os White Sox produziram uma surpreendente reviravolta com três runs, garantindo a vitória por 3-2. Essa vitória marcou a 37ª da temporada do time.

Infelizmente, com 120 derrotas, os White Sox compartilham a infeliz marca de mais derrotas em uma única temporada com os Mets de Nova York de 1962, na era contemporânea do beisebol, que começou em 1901.

Os torcedores no Guaranteed Rate Field expressaram sua insatisfação, pedindo ao proprietário do time, Jerry Reinsdorf, que vendesse a franquia e vaiaram enquanto o jogo chegava ao fim, antecipando uma derrota histórica.

"It's been a long season," disse o campista dos White Sox, Andrew Benintendi, segundo a AP. "Acho que as pessoas estavam torcendo para testemunhar a história hoje. Mas elas terão que esperar mais um dia. Talvez."

Benintendi foi responsável pelo single de duas execuções no 8º inning que decidiu o jogo, impedindo o indesejável recorde, apesar dos White Sox terem cinco jogos restantes para alcançar essa marca.

"It's not something we're proud of," disse o gerente geral Chris Getz antes do jogo. "Há muitas razões pelas quais estamos onde estamos hoje. Mas eu vejo essa situação como uma grande oportunidade de construir algo novo."

Os White Sox conquistaram a vitória que encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitória e enfrentarão os Angels novamente na quarta-feira.

Enquanto isso, os Houston Astros garantiram seu 7º título da divisão AL West nas últimas 8 temporadas, vencendo por 4-3 contra os Seattle Mariners.

Após um início decepcionante da temporada, a vitória marcou a primeira vez na história da franquia do Houston que eles conquistaram quatro títulos consecutivos da AL West, além de estenderem sua sequência de aparições nos playoffs para um recorde de 8 anos consecutivos.

Alex Bregman, Kyle Tucker e Jason Heyward contribuíram com home runs para os Astros no Minute Maid Park. Heyward rebateu um home run de duas execuções no 5º inning, dando ao Houston a vantagem.

Os Astros estavam atrás dos Mariners por 10 jogos na AL West em junho, mas viraram o jogo com uma sequência de sete vitórias.

"Tivemos um começo difícil," comentou Bregman. "Mas todos continuaram empurrando, mantendo o foco e trabalhando duro. Estou muito orgulhoso desta equipe. Eles sabem como vencer jogos. É parte da cultura deles."

Após garantir a vaga nos playoffs e o título da divisão na semana passada, os Cleveland Guardians garantiram umabye na primeira rodada e a vantagem de casa na série de divisão da Liga Americana.

Eles derrotaram os Cincinnati Reds por 6-1, mantendo a Ohio Cup na terça-feira e agora miram nos New York Yankees, currently the top-ranked team in the American League, para capturar o título da AL Central e a semente número um.

"It's incredible," disse o gerente geral Stephen Vogt. "Trabalhamos muito para alcançar os playoffs e os títulos da divisão, e agora com a bye - é simplesmente incrível para esses caras, eles mereceram tudo."

Os Yankees ainda podem garantir o título da AL East com uma vitória contra os Baltimore Orioles na quarta-feira. No entanto, os Orioles comemoraram a própria vitória na terça-feira, superando os Yankees por 5-3 e garantindo uma vaga nos playoffs.

Baltimore agora participará dos playoffs consecutivos pela primeira vez em 27 anos. A única situação que permitiria que Baltimore terminasse no topo da divisão é se os Orioles vencessem todos os jogos restantes enquanto os Yankees perdessem todos os seus jogos.

"I'm excited to see what this group can achieve now that they've had a more challenging regular season," disse o gerente geral Mike Elias. "Temos todos os nossos jogadores de volta em boa saúde, nossa lineup parece sólida, e espero que possamos construir algum impulso rumo aos playoffs."

