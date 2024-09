- Restrições mais rigorosas à bagagem de mão proíbem novamente contêineres maiores.

Viajantes Não Podem Levar Maiores Contêineres de Líquidos na Bagagem de Mão Agora. Os aeroportos estão apertando as regras para transporte de líquidos novamente. De acordo com informações da Polícia Federal e do operador do Aeroporto de Frankfurt, Fraport, os passageiros têm sido permitidos a levar líquidos em contêineres de até 100 mililitros desde o início do mês, desde que estejam em uma bolsa plástica transparente de capacidade máxima de um litro.

A justificativa para essa mudança é a preocupação dentro da UE sobre a confiabilidade dos mais recentes equipamentos de raio-X de computador tomography (CT) utilizados na verificação de bagagem de mão. Esses equipamentos podem produzir imagens tridimensionais do conteúdo da bagagem em poucos segundos, tornando as restrições de líquidos aparentemente desnecessárias.

A regulamentação de líquidos, introduzida em 2006, foi momentaneamente suspensa em alguns pontos de verificação alemães onde a bagagem poderia ser escaneada usando equipamentos CT, permitindo que garrafas maiores ficassem na bagagem de mão. No entanto, essa exceção não está mais em vigor até que as preocupações de segurança sejam reavaliadas.

Novas Regulamentações da UE

De acordo com as últimas regulamentações da UE, garrafas maiores estão proibidas novamente, enquanto contêineres de até 100 mililitros podem continuar na bagagem de mão e não requerem desembalar separadamente. Dispositivos eletrônicos também podem permanecer na bagagem despachada.

Em numerosos pontos de controle alemães que ainda utilizam equipamentos de raio-X tradicionais, os eletrônicos e a bagagem ainda precisam ser desembalados e apresentados individualmente. Os líquidos estão isentos dessas limitações por motivos médicos e para alimentação de bebês.

As razões para as regras mais rigorosas nos aeroportos vêm das novas regulamentações da UE, que proibem garrafas maiores na bagagem de mão novamente. Embora o Aeroporto de Frankfurt agora utilize equipamentos CT avançados, eles ainda seguem a política restritiva de líquidos devido a preocupações de segurança em andamento.

