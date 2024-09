Restos desenterrados trazem luz sobre um indivíduo perdido há quase cinco décadas

Quase meio século depois, as autoridades americanas resolveram um caso enigmático de morte. Em 1977, caminhantes encontraram um corpo congelado dentro de uma caverna localizada na Pensilvânia. Eles o batizaram de "Homem do Pico Rochos", em homenagem ao ponto mais alto nas Montanhas Apalaches próximo.

Inicialmente, o médico-legista declarou que a vítima havia sofrido uma overdose de drogas excessiva. No entanto, não havia sinais de má conduta e a identificação do corpo era impossível com base em características, vestimentas ou pertences. Impressões dentais e uma impressão digital foram tomadas durante o exame post-mortem, mas a impressão digital acabou se perdendo, como o investigador George Holmes detalhou em uma transmissão da CNN.

O que levou outros 42 anos? Em 2019, os restos foram desenterrados após pistas dos registros dentais que os ligavam a dois casos de pessoas desaparecidas na Flórida e Illinois. Especialistas forenses do Condado de Berks coletaram amostras de DNA, mas não encontraram correspondência com as pessoas desaparecidas, de acordo com o WFMZ.

Descoberto por Documentos Antigos

Este ano, o detetive Ian Keck finalmente decifrou o código. O investigador da Polícia Estadual da Pensilvânia descobriu a impressão digital perdida em registros poeirentos e a submeteu ao banco de dados nacional de pessoas desaparecidas do FBI no meio de agosto.

Em uma hora, os especialistas em impressões digitais do FBI identificaram uma correspondência, como anunciou o médico-legista Holmes em uma conferência de imprensa. O "Homem do Pico Rochos" revelou-se ser Nicholas Paul Grubb, um nativo de 27 anos de Fort Washington, Pensilvânia. Os registros militares de Grubb mostram que ele serviu e recebeu alta honrosa em 1971. O médico-legista do Condado de Berks entrou em contato com um membro da família, que confirmou a identidade de Grubb e pediu que seus restos fossem enterrados no jazigo da família.

"Esta identificação traz paz à sua família", citou a CNN o médico-legista do Condado de Berks, John Fielding. "Eles foram notificados e expressaram gratidão profunda pelos esforços unidos que levaram a esse resultado. Momentos como esses destacam o valor do nosso papel - fornecer respostas, oferecer encerramento e dar vida à história sem nome e não contada."

