Restauração salva misteriosas esculturas de castelo de danos causados pela água, revelando novos pormenores

Construído em 1092 por Guilherme II, o Castelo de Carlisle foi historicamente o castelo mais sitiado de Inglaterra, de acordo com a instituição de conservação English Heritage.

Em 1315, o rei escocês Robert the Bruce tentou tomá-lo e, em 1568, Mary, rainha dos escoceses, foi mantida em cativeiro numa das suas torres. O castelo teve um papel proeminente na Guerra Civil Inglesa e as tropas jacobitas sob o comando de Bonnie Prince Charlie lutaram por ele no século XVIII.

A caraterística mais proeminente do castelo é a torre de menagem - ou grande torre - que apresenta uma série de esculturas misteriosas no segundo andar.

Estas esculturas representam criaturas reais e míticas, incluindo golfinhos, cavalos, javalis, salmões, sereias, um leopardo, São Jorge e o dragão, bem como símbolos religiosos e outros.

Certos pormenores, incluindo a rosa branca da casa de York e o emblema do javali de Ricardo III, datam-nos de algures na década de 1480.

Os historiadores do Património Inglês acreditam que as esculturas foram feitas por amadores e não por artesãos profissionais, e que foram feitas com instrumentos afiados, como facas.

Inicialmente, pensava-se que as imagens tinham sido esculpidas por prisioneiros na torre, mas pesquisas recentes sugerem que podem ter sido criadas por membros da guarnição ou da casa, disse a organização.

Para além de salvar as esculturas para a posteridade, o restauro também revelou elementos nunca antes vistos, incluindo uma cena de caça ao veado e o perfil de um cavaleiro.

O Património Inglês iniciou o projeto de restauro no início deste ano, uma vez que as chuvas mais intensas dos últimos anos aceleraram os danos causados pela água no castelo e nas esculturas.

A equipa de conservadores especializados removeu centenas de anos de sedimentos e danos causados pela água das esculturas à mão, sem recurso a produtos químicos. Uma das suas principais tarefas consistiu em remover crostas brancas de sal utilizando stencils, escovas e bisturis.

Juliet Fellows-Smith, gestora da propriedade do Património Inglês no Castelo de Carlisle, afirmou numa declaração à imprensa: "Este é o ano em que se assinalam 900 anos desde que a torre de menagem foi construída em pedra e, graças ao trabalho árduo das nossas equipas de especialistas, o tecido histórico e as intrigantes imagens esculpidas nas paredes durante o século XV estão protegidos para os próximos anos".

