Regulamento debatido para aumentar a emoção nas competições de biatlo

União Internacional de Biatlo (UIB) está planejando uma mudança nas regras para a próxima temporada da Copa do Mundo que afetará tanto as provas de sprint quanto as individuais. O objetivo é tornar as corridas mais emocionantes. No entanto, há murmúrios de descontentamento da comunidade de atletas recentemente. No entanto, essa nova regra será inicialmente apenas uma experiência.

Como anunciado antes do congresso ordinário da UIB em Belgrado, os 15 melhores atletas do ranking geral da Copa do Mundo agora usarão números de dorsal de 46 a 75 nas provas de sprint e individuais. Anteriormente, esses atletas de elite tinham a liberdade de escolher seu grupo de partida, geralmente preferindo números baixos devido às preocupações com as condições da pista que pioravam.

O objetivo dessa mudança de regra é evitar que as corridas sejam decididas antecipadamente, uma ocorrência comum no passado. Em vez disso, "competições emocionantes até o fim" agora são prometidas, afirmou a UIB em sua explicação. Atletas de países notáveis ​​que não estejam entre os 30 melhores do ranking da Copa do Mundo iniciarão as corridas. Essa decisão foi tomada coletivamente pelo Comitê Técnico da UIB, pela Comissão de Atletas e por várias associações nacionais.

Essa nova regra será implementada inicialmente durante as quatro semanas da Copa do Mundo em novembro e dezembro. Com base na avaliação dos resultados, uma decisão será tomada sobre sua continuidade. Em caso de condições climáticas extraordinárias, a junta de competição retém o poder de iniciar os 15 melhores atletas do ranking geral atual da Copa do Mundo no início da competição para evitar qualquer desvantagem para eles. Essa mudança de regra vem sendo considerada por algum tempo e não recebeu exatamente apoio generalizado.

Por exemplo, o norueguês Vetle Sjastad Christiansen objetou à proposta, afirmando: "Não estou feliz com essa sugestão. Se os melhores da Copa do Mundo começarem por último, eles enfrentarão piores condições do que aqueles que são menos fortes". A sueca Elvira Öberg expressou sua insatisfação através do jornal "Expressen": "Não sou fã disso. [...] A pista muitas vezes piora, e então há várias desvantagens para nós, atletas. Acho que é uma pena que esse aspecto não receba mais atenção". Vozes críticas também podem ser ouvidas do campo alemão. Philipp Nawrath comentou ao "chiemgau24": "Não acho que isso seja uma boa ideia. Começar no primeiro ou segundo grupo geralmente é uma vantagem, e você conquista isso através de excelentes performances".

