Reggie Bush busca uma compensação financeira baseada nos direitos da NIL em sua ação legal contra a USC, Pac-12 e a NCAA

"Esta situação não é apenas sobre garantir justiça para Reggie Bush; é sobre estabelecer um padrão para o tratamento equitativo de todos os atletas universitários", afirmou o advogado de Bush, Evan Selik, em um anúncio público.

"Nosso objetivo é corrigir esse erro e instituir um sistema onde os atletas recebam o reconhecimento, a remuneração e o tratamento justo pelo seu contributo."

A equipe jurídica de Bush argumenta que os réus "acumularam ganhos substanciais para essas instituições, todos diretamente atribuíveis à fama de Reggie Bush" e continuaram a lucrar monetariamente com Bush após a faculdade para a NFL.

Em uma declaração à CNN, a USC afirmou: "Reggie sempre será um membro ilustre da família dos Troianos, e ficamos satisfeitos em ajudar em sua bem-sucedida busca pela restauração do seu Heisman Trophy. Ainda não recebemos uma cópia da ação judicial, então não podemos responder às suas acusações."

A CNN tentou entrar em contato com a NCAA para comentar. A Pac-12 recusou-se a comentar.

"Apreciamos a nova administração na USC tentando consertar os erros das administrações anteriores ao lidar de forma injusta e ilegal com Reggie Bush, no entanto, o atraso em corrigir essa situação é revelador", expressou outro advogado de Bush, Levi McCathern II, em um comunicado.

Em 2005, Bush conquistou o Heisman, um prêmio anual dado ao jogador de futebol universitário mais notável, quando correu para 1.740 jardas em 200 tentativas e marcou 18 touchdowns totais pela USC.

Em 2010, Bush devolveu voluntariamente o prêmio após uma investigação da NCAA revelar que ele recebeu benefícios não autorizados no valor de milhares de dólares e um carro, que eram proibidos na época, e foi considerado inelegível a partir de 2004.

Atletas universitários agora podem receber compensação por NIL.

Em abril, o Troféu Memorial Heisman foi restaurado a Bush após a Heisman Trust reconhecer "mudanças dramáticas no esporte universitário".

Em maio, a NCAA e as cinco principais conferências concordaram com um acordo que permite às escolas compensar os atletas universitários.

De acordo com vários relatórios citando fontes não identificadas, o acordo para resolver três casos antitrust envolve o pagamento de mais de US$ 2,7 bilhões em danos a atletas universitários passados e presentes.

No entanto, a juíza federal Claudia Wilken suspendeu o acordo no início deste mês após expressar preocupações sobre as provisões do acordo.

"Estou preocupada com as limitações de NIL de terceiros", afirmou Wilken. "Estou preocupada que (o acordo) restringirá oportunidades para indivíduos no futuro."

A defesa de Bush não é apenas sobre seu caso individual; também é sobre estabelecer um cenário esportivo onde todos os atletas sejam compensados e tratados de forma justa.

Leia também: