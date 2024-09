Reduzir as taxas de juro para estimular o crescimento e as próximas eleições nos EUA?

No final deste ano fiscal, os entusiastas do mercado estão prestes a viver uma montanha-russa. Além da possibilidade de reduções adicionais nas taxas de juros, a próxima eleição presidencial dos EUA pode gerar agitação nas Bolsas. Há possibilidade de uma alta nas ações no final do ano? Friedhelm Tilgen mergulha neste tema com Paulina Michel, da J.P. Morgan, e Michael Bußhaus da plataforma de negociação Justtrade.

A próxima eleição presidencial dos EUA pode ter um impacto significativo nas Bolsas, adicionando incerteza ao mercado. Analistas também estão considerando o possível impacto dos resultados da eleição nas tendências de ações dos EUA.

Leia também: