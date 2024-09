- Recorde de competição: o concorrente Joey Chestnut devorou 83 cachorros quentes em 10 minutos.

Em um duelo entre dois titãs renomados do consumo de cachorros-quentes, o americano Joey Chestnut superou seu próprio recorde mundial. O quarentão engoliu 83 salsichas empanadas em apenas 10 minutos, superando sua marca anterior de 76. Enquanto isso, seu oponente japonês, Takeru Kobayashi (46), também teve uma boa performance, mas conseguiu apenas 66 cachorros-quentes durante a competição em Las Vegas.

Foi o primeiro encontro deles em 15 anos. O evento de alto nível, "Desafio Inacabado", foi transmitido ao vivo no Netflix na segunda-feira, com os competidores enfiando salsichas e pães na boca com as duas mãos, seguidos de goles de água. A plateia torcia animadamente enquanto o duo mostrava suas habilidades impressionantes.

Chestnut levou para casa uma taça e um prêmio de $100,000. Ele revelou que vinha tentando comer 80 cachorros-quentes por anos e que a presença de Kobayashi o motivou a dar seu melhor.

Com 100 kg, Chestnut é muito mais pesado do que seu oponente de 71 kg (Kobayashi). O último confronto deles ocorreu em 2009, com Chestnut vencendo com 68 cachorros-quentes.

Kobayashi, pioneiro no comer competitivo, venceu o prestigiado "Concurso de Comer Cachorros-Quentes Nathan's Famous" em Nova York no dia 4 de julho por seis anos consecutivos, de 2001. No entanto, ele foi proibido de participar do evento em 2010 devido a desentendimentos contratuais.

Chestnut conquistou o título de "Nathan's Famous" pela primeira vez em 2007 e desde então o detém 16 vezes. No ano passado, o famoso "Jaws" foi desclassificado do evento devido a um acordo de patrocínio com a empresa de alimentos à base de plantas Impossible Foods. Em sua ausência, o americano Patrick Bertoletti conquistou seu primeiro título com 58 cachorros-quentes.

A presença de Kobayashi aumentou a curiosidade de Chestnut em ultrapassar a marca de 80 cachorros-quentes. Apesar dos sucessos passados de Kobayashi, como vencer o "Concurso de Comer Cachorros-Quentes Nathan's Famous" seis vezes seguidas, ele não conseguiu igualar o desempenho de Chestnut nesta competição recente.

