Recapitulação: Os Cervejadores asseguram o terceiro jogo com os Tigres, Padres e Royals também avançando.

Hoje, três equipes avançaram para a Série de Divisão (DS), enquanto uma série exigirá o Jogo 3 devido a uma emocionante reviravolta. Aqui estão os principais destaques da ação de ontem:

Brewers Conseguem Vitória nos Últimos Instantes, Forçando Jogo 3

Os New York Mets sofreram uma reviravolta do destino quando os Milwaukee Brewers fizeram uma vitória de virada, exigindo um decisivo Jogo 3 na Série do Wild Card da NL.

Com uma vantagem de 3-2 ao entrar no oitavo inning, os Brewers estavam à beira do fim da temporada, com apenas seis outs restantes. No entanto, um home run de empate do estreante Jackson Chourio e um home run de dois runs de Garrett Mitchell mudaram o jogo e resultaram em uma vitória de 5-3 para Milwaukee.

Foi a primeira vez na história da franquia que os Brewers viraram um jogo nos playoffs começando o oitavo inning atrás do placar. Em 26 situações semelhantes no passado, eles haviam perdido todas.

O home run de Chourio foi o segundo dele no jogo, após ter empatado o jogo no primeiro inning contra os Mets. O jogador de 20 anos se juntou a Babe Ruth como o segundo jogador da história da MLB a bater dois home runs de empate em um único jogo dos playoffs.

Chourio também deixou sua marca nos livros de recordes, se tornando o quinto jogador mais jovem a bater um home run nos playoffs, ultrapassando Miguel Cabrera, Manny Machado, Bryce Harper e Andruw Jones.

"Estou ainda sentindo a adrenalina", disse Chourio, por meio do tradutor Daniel de Mondesert, de acordo com o MLB.com. "Foi um momento muito especial para mim e é algo que vou lembrar pelo resto da minha vida."

O rali de empate no primeiro inning foi iniciado por um single de RBI de Brandon Nimmo, mas os Mets retomaram a liderança no segundo inning com um single de Francisco Álvarez e um sacrifice fly de Francisco Lindor. Um sacrifice fly de Blake Perkins no quinto inning reduziu a diferença, deixando o caminho aberto para as heroicas atuações de Chourio e Mitchell no oitavo inning.

Inevitavelmente, Chourio selou a vitória ao pegar a última bola em jogo, uma fly ball de Jesse Winker. O Jogo 3 acontecerá na quinta-feira à noite no American Family Field em Milwaukee.

O Oitavo Inning Desastroso dos Astros Põe Fim à Séquencia de ALCS

Os Houston Astros sofreram seu próprio desastre no oitavo inning, perdendo por 5-2 para os Detroit Tigers e perdendo a chance de chegar à Série de Campeonato da AL pelo primeiro ano em oito.

Um double de três RBIs de Andy Ibáñez provou ser o fator decisivo na série.

Os campeões da World Series de 2022 agora perderam todos os seus últimos sete jogos nos playoffs em casa.

"Quando chegamos aos playoffs, você pensa a longo prazo, você pensa em ganhar", disse o segunda-base dos Astros, Jose Altuve, de acordo com o MLB.com. "Não pudemos vencer um jogo contra os Tigers. Estamos arrasados agora. Só temos que seguir em frente."

O avanço dos Tigers para a ALDS marca sua primeira aparição desde 2014, e eles esperam que seu momento atual os leve a uma improvável quinta vitória na World Series.

"Não sei quem", disse o gerente AJ Hinch à sua equipe, de acordo com o MLB.com. "Mas alguém deixou os Tigers pegarem fogo."

O jogo ficou empatado até o sexto inning, quando Parker Meadows enviou uma home run solitária para a direita, colocando os Tigers na frente. Os Astros tiveram a chance de capitalizar em uma situação de bases loaded no sexto inning, mas não conseguiram.

Os Tigers empataram o jogo no sétimo por meio de uma bola selvagem que permitiu que Kerry Carpenter marcasse, e finalmente selaram a vitória com um double de três RBIs de Andy Ibáñez. Os Astros não conseguiram responder, encerrando sua temporada nos playoffs.

San Diego Padres garantiram lugar na NLDS contra os Los Angeles Dodgers pela terceira vez em cinco anos

Os San Diego Padres garantiram sua vaga na NLDS contra os Los Angeles Dodgers após uma vitória emocionante por 5-4 sobre os Atlanta Braves no jogo final da série.

Os Padres marcaram cinco runs no segundo inning, uma marca que nunca havia sido alcançada antes na história dos playoffs da MLB, com dois outs e todo o lineup batendo para um ciclo. Esse impressionante desempenho começou com uma home run solitária de Kyle Higashioka, seguida por um double de dois RBIs de Manny Machado e um triple de dois RBIs de Jackson Merrill.

"Tudo aconteceu tão rápido, está meio confuso", disse Higashioka, de acordo com o MLB.com. "Muito adrenalina."

Os Padres agora enfrentarão os Dodgers na NLDS, um desafio que eles estão ansiosos para enfrentar enquanto buscam sua primeira vitória na Divisão Series desde 1998.

"Duas eliminações, bases vazias - somos bastante eficientes nisso", afirmou o gerente dos Reais, Mike Shildt, de acordo com o MLB.com. "É uma grande parte da personalidade da nossa equipe, a mentalidade de 'Vamos lutar independentemente das circunstâncias.' Ninguém na base, nós vamos resolver, colocar o movimento em ação."

Enquanto isso, Bobby Witt Jr. trouxe a run decisiva pela segunda vez consecutiva, ajudando os Kansas City Royals a garantir uma vitória por 2-1 sobre os Baltimore Orioles.

Em outra partida emocionante, o single de Witt no sexto inning foi tudo o que foi necessário para garantir uma série em que foram marcados apenas quatro runs.

"Esse é o lado emocionante deste esporte", compartilhou Witt, de acordo com o MLB.com. "É por isso que jogamos, por momentos como esses. Tudo se resume a gerenciar o que posso gerenciar, apenas estar presente naquele momento, ficar ancorado no lugar onde meus pés estão e apreciar o momento. Você nunca sabe quando essa chance vai se apresentar novamente, então aproveite-a enquanto estiver aí.

Os Royals visitarão o Bronx no sábado para o Jogo 1 contra os New York Yankees na ALDS.

A incrível virada dos Milwaukee Brewers na série do NL Wild Card mudou o foco para o Jogo 3, à medida que os fãs de esportes estão ansiosos para ver se eles podem continuar seu sucesso no mundo do beisebol. A performance de Jackson Chourio no jogo, com seus dois home runs que empataram o jogo, colocou-o no livro de história, tornando-o apenas o segundo jogador da Major League a alcançar essa marca.

Após um oitavo inning infeliz, os Houston Astros sofreram sua primeira derrota nos playoffs em casa em oito anos, colocando fim à sua série de ALCS. Os Detroit Tigers, por outro lado, aproveitaram a oportunidade para avançar para a ALDS pela primeira vez desde 2014.

Leia também: