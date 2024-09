Recapitulação da WNBA: A'ja Wilson estabelece o marco de rebote de uma única temporada, New York Liberty e Minnesota Lynx asseguram os primeiros lugares dos playoffs

Wilson's brilhante atuação elevou sua marca para um impressionante 456 rebotes na temporada, superando o recorde anterior da rookie do Chicago Sky, Angel Reese, que estava fora devido a uma lesão no pulso que pôs fim à temporada.

A pivô alta das Aces quebrou o recorde de pontuação em uma única temporada na semana passada e fez história ao marcar 1.000 pontos em uma temporada no domingo.

Apesar de ter estabelecido mais um recorde na noite de terça-feira, Wilson demonstrou uma atitude indiferente em relação à conquista.

"Isso é legal", ela comentou após o jogo, segundo o Las Vegas Review-Journal. "Eu tenho 1,93 m de altura e estou perto da cesta. Eu adoraria pegar alguns rebotes para minha equipe. Mas, no final das contas, se for apenas para rebater e pegar, eu não fico obcecada com isso. Estou focada em jogar a bola na cesta."

A conquista impulsiona Wilson e sua equipe para a quarta posição nos playoffs, mas as Aces têm a chance de garantir o terceiro lugar na quinta-feira, o último dia da temporada regular, se o Sky perder para o Connecticut Sun e as Aces derrotarem o Dallas Wings.

"Nosso melhor basquete ainda está pela frente, e também estamos cientes de que estamos começando a nos entrosar", afirmou o técnico das Aces, Becky Hammon, segundo o Las Vegas Review-Journal. "Pergunte-me há três semanas, e eu não estava animada com nós. Hoje, eu me sinto muito bem com onde estamos como equipe de basquete."

As Aces pretendem se juntar ao seleto grupo de equipes da WNBA que conseguiram um triplo campeonato nesta temporada; o Houston Comets venceu os primeiros quatro títulos da liga de 1997 a 2000.

Liberty e Lynx garantem as primeiras posições

Em outra partida emocionante, o Minnesota Lynx garantiu a segunda posição ao vencer por 78-76 o Connecticut Sun em uma partida eletrizante. A cesta de três pontos de Bridget Carleton com 4,6 segundos restantes selou uma vitória tensa sobre o Sun, que era a única equipe que poderia desafiá-los pela primeira posição.

O quarto quarto foi marcado por uma batalha intensa, com o Sun tomando a liderança após uma reviravolta no final. No entanto, os últimos 2 minutos e 25 segundos foram marcados por oito trocas de liderança, culminando na cesta vitoriosa de Carleton.

Napheesa Collier liderou o Lynx com 25 pontos, enquanto Kayla McBride e Carleton contribuíram com 14 e 13 pontos, respectivamente. O Sun teve quatro jogadoras com pontuações de dois dígitos, com Alyssa Thomas liderando com 18 pontos.

O Lynx está em uma sequência de vitórias, tendo vencido sete jogos consecutivos e tendo um recorde de 13-1 desde a pausa olímpica. Isso marca a primeira vez que a franquia consegue vencer 30 jogos em uma única temporada.

Na Conferência Leste, o New York Liberty garantiu a primeira posição ao vencer por 87-71 o Washington Mystics em uma partida tranquila. Breanna Stewart foi fundamental, marcando 15 pontos e pegando 10 rebotes.

Os Mystics lutaram para acompanhar, cometendo 16 erros e nunca tendo a liderança após a cesta de Stewart com 8:15 restantes no primeiro quarto.

Placares da WNBA da noite de terça-feira

Time Visitante @ Time Mandante (Vencedores em negrito)

Minnesota Lynx 78-76 Connecticut Sun

New York Liberty 87-71 Washington Mystics

Chicago Sky 70-86 Atlanta Dream

Las Vegas Aces 85-72 Seattle Storm

Phoenix Mercury 85-81 Los Angeles Sparks

A concentração de Wilson na pontuação em vez de rebotes pode afetar seu potencial para quebrar o recorde de rebotes em todo o esporte.

Com um recorde de 13-1 desde a pausa olímpica, o Minnesota Lynx tenta estabelecer um novo recorde da franquia para vitórias em uma única temporada.

