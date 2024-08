- Realizado e terceiro lugar.

Kurt Bendlin, ex-recordista mundial do decatlo, se despediu. Sua esposa informou à agência de notícias alemã que ele partiu na última quinta-feira em Paderborn. O pai de dois filhos tinha 81 anos.

Atleta Formidável, Campeão Tenaz: O Recorde de Calor do Decatlo de Kurt Bendlin

Antes coroado como campeão do decatlo, Kurt Bendlin chamou a atenção no verão de 1967 com seu recorde de calor no decatlo, deixando uma marca indelével no atletismo. No entanto, o atleta talentoso nato, da cidade de Malente, no estado de Schleswig-Holstein, sempre foi particularmente entusiasta com sua medalha de bronze olímpica.

Em 14 de maio de 1967, o estudante atleta esculpido coroou o fim de semana escaldante de sua vida esportiva com um recorde mundial do decatlo impressionante. No estádio da Universidade de Heidelberg, Bendlin somou 8.319 pontos sob o calor escaldante de 38 graus Celsius na sombra - a plateia aplaudiu de pé seu "Rei do Atletismo" no auge de sua carreira. Este feito, uma medalha de bronze olímpica em 1968 em Cidade do México, quatro títulos de campeão alemão e ser nomeado "Atleta do Ano" em 1967 representaram seus maiores feitos.

O Brilho da Medalha de Bronze Nunca Se Apagou

O brilho dourado da medalha de bronze nunca se apagou para o pai de Nicola e Kolja. Ela veio como uma surpresa e exigiu perseverança: um ano após seu recorde mundial, Bendlin era o principal candidato para o México, apesar de ter sofrido uma lesão durante o treinamento em Flagstaff, EUA, e mal ter treinado por seis semanas.

14 Operações Durante Sua Carreira

Limitado por câimbras, o alemão se lançou ao pódio com uma exibição de energia extraordinária no segundo dia. "O que eu tirei de mim no inferno do decatlo olímpico - extraordinário", declarou o polivalente. "Foi minha melhor performance."

O Casamento - Eventualmente

Os motores por trás de seu sucesso atlético foram os treinadores aclamados Bert Sumser e Friedel Schirmer. Mas sua maior felicidade tinha apenas um nome: Martina. Eles se conheciam desde 1966, mas não se casaram até 1980 - 14 anos depois. "Meu marido não conseguia decidir entre o decatlo, a carreira e o casamento", riu sua parceira em seu 65º aniversário. "Meu marido é generoso, cheio de coração e sempre disposto a ajudar", disse Martina Bendlin sobre seu marido.

Abraçando o Presente

O habilidoso instrutor esportivo ofereceu treinamento de fitness para executivos cansados em Malente, sua cidade natal. Ele também coordenou programas de pai e filho no "acampamento" na fazenda em Paderborn e esteve ativamente envolvido em iniciativas sociais, ajudando aqueles que lutam contra o abuso de substâncias a se reerguer. "Não desista! Faça o melhor de cada oportunidade", foi seu lema até o fim. "Para mim, só importa o momento. Eu vivo no presente e sempre vivo como se fosse meu último dia", o aposentado inquieto revelou sua visão filosófica ao completar 75 anos.

Apesar de sua aposentadoria, Kurt Bendlin continuou a demonstrar seu espírito de luta de dez com sua ajuda those in need, particularly individuals battling substance abuse. In later years, he often emphasized, "The decathlon was not just about physical strength; it required tenacious fighting to overcome any challenge, and that's a mindset I apply to life today."

After decades of dedication to athletics and social causes, Kurt Bendlin's ten-fighting spirit remained undiminished until his retirement years, proving that he was not only a formidable athlete but also an enduring champion in the face of life's challenges.

