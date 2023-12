Reabertura em dúvida com a desistência da China de acolher o Campeonato Asiático de Futebol de 2023

O torneio quadrienal, que conta com 24 equipas do continente, estava previsto realizar-se em 10 cidades chinesas em junho e julho do próximo ano.

"A AFC reconhece as circunstâncias excepcionais causadas pela pandemia de Covid-19, que levaram à renúncia da China aos seus direitos de acolhimento", afirmou a confederação num comunicado no sábado, acrescentando que a decisão foi "difícil mas necessária".

A abordagem da China em relação à Covid-19 - utilizando fronteiras fechadas, confinamentos rápidos, testes em massa e quarentena - parecia incompatível com a realização de um evento desportivo de grande escala com milhares de visitantes estrangeiros.

Confirmando a sua decisão de se retirar no sábado, o comité organizador da Taça da Ásia da China disse que as dificuldades da Covid significam que "não pode comprometer-se neste momento a realizar a competição da Taça da Ásia do próximo ano sob um modelo totalmente aberto".

O torneio deveria apresentar um novo estádio de futebol em Xangai - a cidade no epicentro do atual surto do país, que está sob confinamento há sete semanas. Durante todo o mês de abril, os residentes da capital financeira, que se encontravam em casa, não puderam ter acesso a alimentos, medicamentos ou outros bens essenciais.

Nos últimos dias, surgiram nas redes sociais queixas sobre trabalhadores comunitários que entraram à força nas casas das pessoas sem autorização e danificaram os seus pertences pessoais durante a desinfeção. Um vídeo viral mostrava residentes a discutir com agentes da polícia que tentavam retirá-los das suas casas; não é claro ao abrigo de que política os residentes estavam a ser retirados à força, ou para onde estavam a ser enviados.

Pelo menos 31 cidades chinesas estão agora sob confinamento total ou parcial, afectando até 182 milhões de pessoas, de acordo com os cálculos da CNN.

A retirada da China é ainda mais dolorosa, tendo em conta que as autoridades passaram anos - e dezenas de milhões de dólares - a tentar impulsionar o seu programa de futebol. Esta tornou-se uma prioridade nacional após o embaraço de 2002 - a única vez que a China se qualificou para o Campeonato do Mundo da FIFA, mas onde a equipa não conseguiu marcar um único golo.

Em 2016, a China revelou um plano para transformar o país numa "potência mundial do futebol", com objectivos ambiciosos, incluindo a criação de 20.000 escolas de futebol e 70.000 campos.

A AFC disse que um novo anfitrião para o torneio seria revelado oportunamente.

