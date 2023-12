Rasmus Højlund acaba com o jejum de golos na Premier League e garante a impressionante reviravolta do Manchester United contra o Aston Villa

Mais uma defesa calamitosa do United, uma caraterística da péssima temporada da equipa até agora, deu ao Villa uma vantagem de 2-0 na primeira parte, graças aos golos de bola parada de John McGinn e Leander Dendoncker.

Os aplausos soaram em Old Trafford, agora uma caraterística comum dos jogos em casa do United, após o golo de Dendoncker e quando a equipa da casa se dirigiu ao túnel para o intervalo.

No entanto, uma impressionante demonstração de carácter, algo que tem faltado muito à equipa de Erik ten Hag esta época, ajudou o United a virar o jogo na segunda parte.

Dois golos do jovem Alejandro Garnacho empataram o jogo a 20 minutos do fim, antes de Højlund marcar um golaço a oito minutos do fim, pondo fim à seca de golos do dinamarquês na Premier League e garantindo três pontos importantes para Ten Hag.

"Estamos a perder [ao intervalo] por dois lances de bola parada, por isso talvez não estivéssemos tão concentrados", disse Ten Hag ao Prime Sport após o jogo. "Mas acho que já na primeira parte jogámos muito bem e continuámos a tentar.

"Disse ao intervalo: 'Continuem a acreditar, continuem a fazer o que estamos a fazer, façam ainda mais. Depois é possível. Reduzir para 2-1 e depois veremos o que acontece'. Disse-lhes antes do jogo que tínhamos sido competitivos com o Arsenal e o Liverpool, por isso, se dermos o nosso melhor, podemos ganhar a qualquer um.

"Por isso, acreditem nisso, mesmo quando estiverem a perder por dois golos. Não importa. Continuem a jogar, mostrem carácter e acho que hoje eles mostraram isso. Temos personalidade para o fazer e hoje foi um bom desempenho da equipa."

O United estava numa péssima fase de forma à entrada para o jogo de terça-feira no Boxing Day, não conseguindo marcar nos quatro jogos anteriores e somando apenas um ponto em quatro jogos da Premier League.

Mesmo quando o United estava a lutar, a frágil defesa da equipa significava que o Aston Villa tinha várias oportunidades para estragar o Natal do Ten Hag. O facto de a equipa ter conseguido vencer foi, por isso, um enorme alívio, até porque David Brailsford estava presente em Old Trafford.

O jogo de terça-feira foi o primeiro desde que o bilionário britânico Jim Ratcliffe concluiu um acordo para comprar uma participação de 25% no clube e, embora Brailsford, um treinador de ciclismo britânico e Diretor de Desporto da empresa INEOS de Ratcliffe, esteja sem dúvida animado com o regresso, estará bem ciente da enorme tarefa que tem pela frente.

Antes do jogo, Ratcliffe escreveu uma carta aberta ao Manchester United Supporters' Trust, sublinhando o "papel fundamental dos adeptos" no futuro do clube.

"Acredito que podemos alcançar o sucesso desportivo em campo para complementar o indubitável sucesso comercial de que o clube tem beneficiado. Para isso, será necessário tempo e paciência, a par de rigor e do mais alto nível de gestão profissional", escreveu Ratcliffe.

"É ambicioso para o Manchester United e nós também. No desporto não há garantias e a mudança pode inevitavelmente levar tempo, mas estamos nisto a longo prazo e juntos queremos ajudar a levar o Manchester United de volta ao lugar que o clube merece, no topo do futebol inglês, europeu e mundial.

"Levo essa responsabilidade muito a sério".

A aquisição parcial foi concluída mesmo a tempo da janela de transferências de janeiro, embora com os regulamentos do Fair Play Financeiro e as grandes somas que o United pagou por jogadores como Højlund, André Onana, Antony e Mason Mount, não seja claro quanto é que o clube poderá gastar.

Antes do jogo, Ten Hag disse que sabe o que Ratcliffe e Brailsford querem para o futuro do clube e que está "ansioso" por trabalhar com eles.

O United parece ter dado a volta por cima em várias ocasiões durante o mandato de Ten Hag, mas depois voltou a regredir.

Além de melhorias no campo, Ratcliffe também financiará a reforma do estádio de Old Trafford, que está em ruínas e reflete o péssimo estado do clube.

Embora o caminho de volta aos antigos dias de glória do clube seja, sem dúvida, longo, os torcedores do United, Brailsford e Ratcliffe podem ao menos comemorar um primeiro passo vitorioso.

