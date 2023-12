Ramla Ali é a campeã de boxe que está a redefinir a beleza

Luvas calçadas, suor a pingar, cabelo apertado em tranças, "Metade das minhas fotografias (nas redes sociais) são de mim a parecer uma confusão no ginásio", disse ela. "Mas eu publico-as para mostrar que este é o lado corajoso do boxe. Este é o trabalho duro que você tem que colocar.

O trabalho de Ali certamente valeu a pena. Em 2016, foi coroada a melhor pugilista amadora do país na sua categoria de peso, vencendo o Campeonato Nacional de Elite, o English Title Series e o Great British Elite Championships. Outro momento decisivo na sua carreira aconteceu dois anos mais tarde, quando realizou o sonho de representar a Somália - o seu país natal - a nível internacional.

Até essa altura, o país não tinha uma federação de boxe. Juntamente com o seu marido e treinador Richard Moore, Ali criou uma no Reino Unido e agora viaja por todo o mundo para participar em competições - do Botswana à Índia e a Hong Kong - e é atualmente a campeã africana de pesos pluma.

Um lado mais descontraído da campeã de boxe foi captado pelo falecido titã da fotografia de moda Peter Lindbergh, que a fotografou para a edição de setembro de 2019 da Vogue britânica "Forces For Change". Ali viu a sua capa como uma forma de ajudar a impulsionar a conversa sobre a representação na moda. "Ver raparigas que se parecem comigo, com um cabelo afro, na capa das revistas é fantástico", disse ela.

Outro ponto alto foi a sua conversa com a editora convidada da edição, Meghan Markle, que foi encarregada de escolher as estrelas da capa da edição. (Foram 15 no total, incluindo a atriz e defensora da causa LGBTQ Laverne Cox, a primeira-ministra da Nova Zelândia Jacinda Ardern, a atriz Gemma Chan e a ativista Sinéad Burke).

"É uma história engraçada", disse Ramla, explicando como não recebeu uma chamada no seu telemóvel de um número privado e assumiu que se tratava de uma chamada fraudulenta. Quando recebeu uma chamada do mesmo número, ignorou-a.

Depois, à terceira vez, pensei: "Deve ser a minha mãe. Atendi e a pessoa que estava a ligar disse: 'Olá, é a Meghan! disse Ali. "Tivemos uma conversa adorável; ela é a pessoa mais querida. Tudo o que saía da boca dela era muito genuíno".

Ali chegou ao Reino Unido como refugiada de guerra. Por isso, não sabe a sua data exacta de nascimento. A sua família fugiu da Somália no início dos anos 90, depois de o seu irmão mais velho, que na altura tinha apenas nove anos, ter morrido na sequência do lançamento de uma granada para o jardim da frente enquanto brincavam. Temendo pelas suas vidas, a família fugiu de Mogadíscio num barco apinhado até ao Quénia, antes de finalmente se estabelecer em Londres.

No início, Ramla teve dificuldade em adaptar-se à sua nova vida. Gozada por causa do peso que tinha engordado na adolescência, Ali começou a praticar boxe para o perder, mas manteve a atividade em segredo da família durante mais de uma década. A sua mãe, agora a sua "fã número um", disse, considerava imodesto que as mulheres praticassem desporto. "Quando se vem de uma família africana, a educação é fundamental."

Quando Ali entrou pela primeira vez no seu ginásio local em East Ham, Londres, com 13 anos, teve de esperar até 40 minutos para usar os balneários, pois não havia instalações para mulheres. "Eu era a única rapariga que lá estava", recorda.

Olhando para trás, para a sua compreensão da beleza na infância, Ali explicou como a televisão tinha sido influente na criação de ideais. "Quando estava no sexto ano (cerca de 10 anos), dei cabo do meu cabelo (tratando-o)", disse. "Tudo o que eu queria era cabelo liso porque (era) tudo o que via na televisão. Agora, só aceito o meu cabelo natural".

Aceitando o desafio do seu novo estatuto de modelo, Ali vê a beleza como uma força e não como um bem superficial. "A beleza é 100% de força dentro de nós próprios", disse ela. "Temos de a sentir - é isso que a beleza significa para mim. Há tantas mulheres bonitas por aí, mas se não nos sentirmos uma pessoa bonita por dentro, passamos de um dez para um dois. Por mais foleiro que pareça, acredito mesmo nisso".

Atualmente, tem os olhos postos nos Jogos Olímpicos de 2020 em Tóquio, mas isso não a impediu de arranjar tempo para fazer voluntariado. Um dia por semana, dá aulas de auto-defesa a mulheres "predominantemente portadoras de hijab", entre os 20 e os 40 anos, no sul de Londres. "É um espaço seguro para elas, livre de homens".

"Não é uma aula de boxe. Estou a ensiná-las a lutar boxe. Elas adoram isso", acrescentou Ali. "Algumas das raparigas disseram que se sentem mais seguras a andar sozinhas, por isso acho que fiz bem o meu trabalho."

Recusando-se a encaixar num molde, Ali também está a pisar rapidamente os tabuleiros da moda e da beleza, como embaixadora de marcas como Coach, Nike e Pantene. Ela também assinou contrato com a IMG Models.

Ali notou uma melhoria acentuada em termos de diversidade na moda, com as marcas a abrirem caminhos novos e mais inclusivos. "A Nike tem roupa ativa para tamanhos grandes", afirmou. "Qualquer pessoa pode ficar bem quando vai ao ginásio. Desde que sejamos saudáveis, podemos ter o tamanho que quisermos".

A sua mensagem sobre o amor-próprio e o respeito pelos outros é algo que ela espera que chegue aos seus jovens fãs: tem quase 40 000 seguidores no Instagram.

"Uma rapariga pode estar muito feliz a publicar [uma foto de si própria] com um soutien desportivo e calças quentes - deixem-na fazer isso", disse ela. "Não é preciso comentar: 'O que é que a tua mãe ia pensar? Isso faz com que as pessoas sintam vergonha do seu corpo. Deixem-na sentir-se confortável."

Ramla acredita que o Instagram pode ser uma ferramenta positiva para construir comunidades e partilhar ideias sobre beleza a partir de novas perspectivas. A título de exemplo, uma das suas maiores fontes de inspiração na plataforma é a estrela do ténis Serena Williams.

"Sigo-a desde que entrei para o Instagram", disse Ali. Adoro o facto de ela não ter medo de ser ela própria - ela publica fotografias e diz: "Não vou mandar retocar, quero que a minha celulite apareça".

"Adoro isso, porque nem toda a gente tem uma pele perfeita, e depois olhamos para nós próprios e pensamos: 'Uau, também me posso amar'", continuou. "Se alguém tão incrível como a Serena está feliz por mostrar isto ao mundo, então não me devo sentir envergonhada."

Fonte: edition.cnn.com