- Ralf Schumacher conduz entrevista inicial com o companheiro Étienne

Desde que Ralf Schumacher anunciou sua orientação sexual no meio de julho de 2024, não faltam notícias sobre ele, sua ex-esposa Cora Schumacher e seu atual companheiro Étienne Bousquet-Cassagne. Durante uma conversa com Frauke Ludowig na RTL, o ex-piloto de 49 anos compartilhou: "Eu nunca fui tão feliz!" Schumacher e Bousquet-Cassagne são um casal há dois anos. Eles encontram terreno comum em crenças compartilhadas, relaxam com um copo de vinho à noite e até fazem exercícios juntos. De acordo com Schumacher, "Somos muito parecidos, muito tradicionais, bastante reservados, muito agradáveis. Temos interesses semelhantes".

Ralf Schumacher, um rosto conhecido na mídia – Étienne, nem tanto

Quando Schumacher compartilhou uma foto indicando seu coming out em seu perfil do Instagram, o casal manteve-se relativamente quieto sobre seu relacionamento depois disso. Schumacher está acostumado com a atenção pública e às vezes com críticas duras. No entanto, a atenção da mídia é território desconhecido para seu parceiro. "Decidimos fazer essa entrevista juntos", explica Bousquet-Cassagne. Apesar da atenção da mídia, o casal compartilhou pouco sobre suas vidas pessoais e mal abriu-se para outros meios de comunicação alemães. O casal tem sido muito falado e tema de matérias, mas Bousquet-Cassagne admite: "Não foi fácil para mim, já que não sou bem conhecido, não sou um piloto de corridas, ator ou cantor. Não estava preparado para isso".**

Fazer o relacionamento público foi decisão de Schumacher, como seu parceiro explica: "O anúncio foi decisão dele. Claro que eu apoio Ralf, mas foi uma surpresa e fiquei um pouco apreensivo. Também é assustador. Mas agora, algumas semanas depois, já me sinto um pouco mais à vontade, e talvez este seja o momento perfeito para essa entrevista".

A entrevista completa com Ralf Schumacher e Étienne Bousquet-Cassagne será transmitida neste domingo às 17h45 na "Exclusiv Weekend" da RTL. Informação: Der Spiegel faz parte da RTL Alemanha

