Rafael Nadal vence no regresso a singulares depois de um dos "anos mais difíceis" da sua carreira

O 22 vezes campeão do Grand Slam estava a disputar o seu primeiro jogo de singulares em quase um ano, depois de ter passado meses a lutar contra lesões na época passada.

"Hoje é, honestamente, um dia importante e emotivo para mim, depois de um dos anos mais difíceis da minha carreira de tenista, sem dúvida", disse Nadal na entrevista que deu no campo após a vitória na primeira ronda.

"Tenho a oportunidade de regressar após um ano e jogar perante um público fantástico e jogar, penso eu, a um nível muito positivo."

No domingo, Nadal disputou o seu primeiro jogo desde janeiro passado com o seu parceiro de pares Marc Lopez no Brisbane International. A dupla espanhola perdeu em sets directos para os australianos Max Purcell e Jordan Thompson, mas Nadal mostrou vislumbres do seu brilhantismo.

O espanhol voltou a movimentar-se bem na sua vitória contra o antigo n.º 3 do mundo Thiem, revertendo a desvantagem. No. 3 Thiem, fazendo recuar os anos com alguns vencedores mágicos.

Nadal, de 37 anos, disse em maio que 2024 será provavelmente o seu último ano em digressão, mas, no domingo, não excluiu a possibilidade de continuar depois dessa data.

"Nunca se sabe o que está a acontecer, sabe? Não posso prever como vou estar nos próximos seis meses", disse Nadal, segundo a Reuters.

"Não posso prever se o meu corpo me vai permitir desfrutar do ténis tanto quanto desfrutei nos últimos 20 anos."

Nadal enfrenta o australiano Jason Kubler nos oitavos de final na quinta-feira.

O Brisbane International é um torneio frequentemente utilizado pelos jogadores que se preparam para o Open da Austrália e Nadal espera regressar à ação do Grand Slam em Melbourne no final deste mês, um torneio que já venceu por duas vezes.

Issy Ronald, da CNN, contribuiu com a sua reportagem.

