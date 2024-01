Rafael Nadal supera problema de estômago para vencer Denis Shapovalov em cinco sets

O espanhol está a tentar bater o recorde de maior número de títulos de Grand Slam de singulares masculinos, um marco que partilha atualmente com Roger Federer e Novak Djokovic.

Nadal está agora a apenas dois jogos do 21º título de Grand Slam e vai defrontar Matteo Berrettini ou Gael Monfils nas meias-finais.

Havia dúvidas sobre a condição física de Nadal em Melbourne, depois de o jogador de 35 anos ter lutado contra lesões e um surto de Covid-19 no ano passado, mas o 20 vezes campeão do Grand Slam mostrou na terça-feira que estava pronto para a luta.

A sua luta com Shapovalov durou mais de quatro horas e Nadal teve de enfrentar um problema de estômago, um problema que exigiu medicação durante o encontro.

"Comecei a sentir-me mal do estômago e pedi algo, tiraram-me a tensão, verificaram se estava tudo bem com o meu corpo e tomaram alguns comprimidos para tentar melhorar o meu estômago", disse Nadal após o encontro.

"Já não tenho 21 anos... depois deste jogo, é ótimo ter dois dias de descanso. Senti-me bastante bem fisicamente em termos de movimentos, mas as condições não têm sido muito quentes."

'Eu estava completamente destruído'

Nadal chegou a ter uma vantagem de dois sets depois de um início de jogo impressionante, mas o seu adversário canadiano forçou uma decisão depois de encontrar a sua forma mesmo a tempo.

Shapovalov tinha-se exaltado no início do encontro, depois de parecer não gostar do tempo que Nadal estava a demorar entre os pontos.

A sua frustração acabou por se tornar excessiva no segundo set e ele dirigiu-se ao árbitro de cadeira, gritando: "Vocês são todos corruptos".

Depois de forçar Nadal a um último set, Shapovalov parecia estar a perder o fôlego quando o espanhol usou a sua vasta experiência para ultrapassar a linha.

Um sorriso largo espalhou-se pelo rosto de Nadal depois de Shapovalov ter visto a sua tentativa de voleio sair no match point, enquanto o canadiano descarregava a sua frustração final na raquete.

"Não sei, sinceramente", disse Nadal quando lhe perguntaram como tinha ganho o jogo. "Fiquei completamente destruído depois disso. Foi um dia muito difícil, muito quente.

"Honestamente, não treinei para isto. Tive um pouco de sorte no início do quinto ponto. No início do encontro estava a jogar muito bem, mas depois percebi como é difícil jogar contra um jogador como o Denis.

"Ele é muito talentoso, muito agressivo. Estava a servir muito bem, especialmente no segundo serviço".

Ambas as meias-finais masculinas serão disputadas na sexta-feira, o que significa que Nadal terá muito tempo para descansar e recuperar de mais um jogo emocionante em Melbourne.

