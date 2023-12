Rafael Nadal: Será que a estrela espanhola vai ultrapassar o grande rival Roger Federer?

Conseguirá ele apanhar Roger Federer? Poderá ele usurpar o seu grande rival no topo do ténis masculino e tornar-se o tenista masculino mais bem sucedido de todos os tempos?

A vitória de Nadal sobre Dominic Thiem na final do Open de França, no domingo, levou o espanhol a 18 títulos de Grand Slam - apenas dois atrás do grande suíço.

O triunfo acrescentou mais uma reviravolta à narrativa duradoura de ambos e deu um novo impulso para a fase final das suas notáveis carreiras.

Apesar de ter aumentado o seu recorde para uns espantosos 12 títulos no Open de França, Nadal está habituado a que os seus feitos estejam indissociavelmente ligados aos de Federer e tinha a sua resposta pronta.

"Para ser honesto, não estou muito preocupado com estas coisas, não? disse Nadal aos jornalistas em Roland Garros.

"Não se pode estar sempre frustrado porque o vizinho tem uma casa maior do que a nossa, ou uma televisão maior ou um jardim melhor. Não é assim que eu vejo a vida, sabe?".

Quem tem o maior jardim continuará a ser um dos grandes mistérios do ténis, mas é provável que Nadal ainda precise do seu stock de analogias domésticas durante algum tempo.

Não é de admirar, dadas as extraordinárias proezas dos dois homens. Entre eles, criaram uma das rivalidades mais fascinantes do ténis, vencendo 38 Grand Slams.

Rivalidade cativante

O primeiro título de Grand Slam de Nadal foi conquistado em Paris, em 2005, derrotando o então tetracampeão Federer. Desde então, os dois duelaram por todo o mundo e levaram o ténis masculino a novos patamares com uma rivalidade que cativou milhões de pessoas.

Em números puros, Federer ganhou 101 torneios durante a sua carreira, arrecadando pouco mais de 124 milhões de dólares só em prémios monetários. Nadal ganhou 82 torneios, arrecadando perto de 110 milhões de dólares em prémios monetários.

Mas só a frase "Federer-Nadal" evoca uma era de duopólio sem precedentes, o estilo aparentemente sem esforço do suíço em forte contraste com a intensidade musculada e sombria do espanhol.

Quando Nadal chegar para jogar em Wimbledon, no final deste mês, será sem dúvida constantemente lembrado de que pode chegar a um Grand Slam de Federer.

O tempo está do seu lado, é claro. Aos 33 anos, é quatro anos mais novo do que Federer, com o suíço a admitir que a reforma está ao virar da esquina. E poucos duvidam da capacidade de Nadal para ganhar mais dois ou três títulos do Open de França se o seu corpo se mantiver forte.

Federer reina supremo em Wimbledon, no entanto, o seu recorde de oito títulos é a resposta perfeita para aqueles que tentam diminuir o legado de Nadal devido ao seu domínio no Open de França.

Preocupações com lesões

Mas a maior batalha de Nadal talvez seja consigo mesmo. O espanhol calcula que tenha sido obrigado a perder cerca de 15 torneios do Grand Slam devido a lesões.

A sua batalha para ultrapassar os problemas crónicos no joelho que têm atormentado a sua carreira tem sido bem documentada, mas o resto do seu corpo também tem sofrido.

No ano passado, o tio de Nadal, Toni, o seu treinador de longa data, disse aos jornalistas que o sobrinho "vivia com dores e analgésicos desde 2005".

O último ano foi particularmente difícil para Nadal. Foi forçado a abandonar a semifinal do US Open contra Juan Martin del Potro em setembro passado com uma lesão no joelho e não voltou a jogar durante o resto do ano.

Foi submetido a uma cirurgia ao tornozelo em novembro, mas regressou para chegar à final do Open da Austrália, onde perdeu para Novak Djokovic em sets directos.

Em março, em Indian Wells, teve mais um problema no joelho que o obrigou a desistir do seu confronto com Federer nas meias-finais.

Nadal fez então uma pausa de cinco semanas antes de jogar três torneios de terra batida em preparação para o Open de França.

A sua derrota para Federer na semifinal sugeriu que ele estava de novo a jogar com todos os cilindros.

"Ele faz-nos sentir desconfortáveis com a forma como defende o campo e joga em terra batida", disse Federer aos jornalistas depois do jogo. "Não há ninguém que jogue sequer remotamente perto dele.

"Nem sequer sei quem tenho de procurar para ir treinar com alguém que jogue como ele. Estava a pensar nisso durante o jogo. É simplesmente espantoso como ele joga a partir do fundo e depois é capaz de saltar para trás e para a frente a partir da linha de base. É muito interessante".

À procura da alma

O sucesso de Nadal em Paris parece ainda mais notável se tivermos em conta que Nadal omitiu que foi obrigado a "mudar drasticamente" a sua atitude depois de perder para Dominic Thiem na semifinal do Open de Barcelona em abril.

"Mentalmente, perdi um pouco de energia, porque tive demasiados problemas seguidos", disse aos jornalistas em Paris.

"Mentalmente, não estava a gostar. Demasiado preocupado com a saúde e, para ser sincero, demasiado negativo.

"Depois da primeira ronda em Barcelona, consegui ficar sozinho durante algumas horas no quarto e pensar no que se estava a passar, no que tinha de fazer.

"Uma possibilidade teria sido parar durante algum tempo e recuperar o meu corpo. E a outra era mudar drasticamente a minha atitude e a minha mentalidade para jogar nas próximas duas semanas."

Essa mudança provou ser a decisão correcta para Nadal, que parece ter tirado uma folha do livro de Federer na gestão da sua carga de trabalho. O suíço optou por perder o Open de França de 2016 a 2018 para preparar a mente e o corpo para Wimbledon, que venceu pela última vez em 2017.

Três é uma multidão

Mas ambos os jogadores estão bem cientes de que há outra ameaça a pairar sobre os seus pescoços.

O sérvio Djokovic tornou-se um incómodo constante para as hipóteses de ambos os homens de obterem mais glória e acumulou 15 títulos de Grand Slam.

Aos 32 anos, Djokovic ainda pode ultrapassar os dois.

Entre eles, o trio ganhou 53 dos últimos 64 títulos de singulares do Grand Slam masculino e todos os últimos 10.

Por enquanto, porém, todas as atenções estão viradas para Wimbledon, onde Djokovic é o atual campeão.

Nadal não vence em Wimbledon desde 2010 e, desde então, só ganhou três títulos de Grand Slam fora de Paris, com vitórias no US Open em 2010, 2013 e 2017.

O espanhol perdeu para Djokovic na semifinal de Wimbledon no ano passado e diz que esteve "muito perto" de ganhar outro título nos relvados do sudoeste de Londres.

"Como toda a gente sabe, adoro jogar na relva", acrescentou em Paris. "E como toda a gente sabe, não consigo jogar tantas semanas seguidas como há 10 ou 8 anos atrás.

"Por isso, não vou jogar antes de Wimbledon. A experiência diz-me que é melhor fazer a preparação correcta, treinar bem e talvez alguns jogos, não sei, antes de Wimbledon".

O livro de história está à porta, mas ainda não se sabe qual dos dois grandes - ou melhor, dos três - terminará no topo no final das suas carreiras.

A era "Federer-Nadal" ainda não acabou.

Fonte: edition.cnn.com