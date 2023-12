Destaques da história

Rafael Nadal: Quem pode parar o "Rei do Barro" no Open de França?

Nadal procura o 11º título no Open de França

Ele possui um recorde de 79-2 vitórias e derrotas em Roland Garros

As possíveis ameaças a Nadal são Novak Djokovic e Dominic Thiem

O Open de França começa no domingo

O espanhol, apelidado de "Rei do Barro", é o favorito absoluto para conquistar o 11º título em Roland Garros.

E dado que recentemente estabeleceu o recorde masculino para o maior número de sets de ténis consecutivos ganhos - todos no seu adorado saibro - seria um exagero procurar um vencedor noutro lugar.

Veja-se esta estatística espantosa: Nadal tem um registo de 79-2 vitórias e 2 derrotas no Open de França, onde o formato de melhor de cinco sets torna o jogador de 31 anos ainda mais difícil de derrotar. Só perdeu para o sueco Robin Soderling na quarta ronda em 2009 e para Novak Djokovic nos quartos de final em 2015.

Além disso, Nadal tem estado ocupado a aumentar o seu palmarés de troféus em terra batida na preparação, triunfando em Monte Carlo, Barcelona e depois no Open de Itália, em Roma, no domingo.

"Para mim, o Rafa é claramente o favorito para ganhar o 11º título", disse à CNN Sport Boris Becker, seis vezes vencedor do Grand Slam e que treinava Djokovic quando o sérvio derrotou Nadal em Paris, há três anos.

"Ele é de longe o favorito. Há alguns outros que estão a dar a volta ao quarteirão, mas eu nem sequer os nomearia porque, a meu ver, se o Rafa se mantiver saudável, sem lesões, não vejo ninguém a levá-lo a não ser ele".

Mas se houver uma reviravolta monumental no Open de França, quem poderá estar do outro lado da rede? A começar por este quinteto, que não inclui o ausente Roger Federer.

Open de França: A evolução de Rafael Nadal em Roland Garros

Novak Djokovic

Djokovic já não é o jogador que era em 2016, quando venceu o Open de França e se tornou o primeiro homem desde Rod Laver em 1969 a conquistar quatro majors consecutivos. Uma perda de concentração, intensidade e uma lesão no cotovelo que necessitou de cirurgia este ano contribuíram para - pelos seus padrões - uma queda preocupante.

No entanto, Djokovic tem sido o adversário mais difícil de Nadal ao longo da sua carreira - ainda detém um recorde de vitórias no confronto direto e venceu-o sete vezes no saibro. Ninguém mais se aproxima.

E foi encorajado pela sua prestação contra Nadal nas meias-finais de Roma, no sábado. Djokovic testou Nadal antes de sucumbir por 7-6 (7-4) 6-3. Numa indicação do desconforto que Nadal sente quando enfrenta Djokovic, ele foi muitas vezes passivo e inicialmente deixou escapar uma vantagem de 5-2 no primeiro set.

Se voltarem a defrontar-se no Open de França, Djokovic, 12 vezes vencedor do Grand Slam, terá certamente beneficiado do facto de jogar contra Nadal na Cidade Eterna, apesar do resultado final. Foi o primeiro confronto entre os dois desde Madrid, no ano passado, e a diferença foi muito menor do que tem sido em algumas ocasiões.

A passagem de Djokovic por Roma marcou também a sua primeira semifinal desde o aquecimento de Wimbledon em Eastbourne, em junho passado. Voltou a reunir-se com o treinador mais influente da sua carreira, Marian Vajda, depois de se ter separado da lenda do ténis Andre Agassi e do antigo profissional do top 10 Radek Stepanek.

Mas nesta fase do seu regresso, será que Djokovic tem capacidade para vencer Nadal à melhor de cinco sets?

Dominic Thiem

Nadal só perdeu 36 vezes no saibro numa carreira de topo que se estende por cerca de 13 anos.

Mas o austríaco Thiem é um dos três jogadores que superaram o maiorquino no saibro pelo menos três vezes, depois do vencedor do Open de França de 2004, Gaston Gaudio, e de Djokovic. Foi Thiem quem acabou com a série de sets de Nadal em Madrid este mês.

Thiem, de 24 anos, é um atirador eletrizante e o barro dá-lhe mais tempo para dar as tacadas mais fortes que utiliza. Tem a potência necessária para ultrapassar Nadal e movimenta-se de forma brilhante, especialmente no saibro.

No entanto, o número 8 do mundo precisa de progredir suavemente na primeira semana para ter alguma hipótese de ultrapassar Nadal.

E note-se que cerca de três semanas depois de Thiem ter conquistado Nadal no ano passado em Roma, Nadal esmagou o seu rival mais novo nas meias-finais do Open de França.

Fabio Fognini

O italiano é, inegavelmente, um dos enfants terrible do ténis.

Entre as suas indiscrições, Fognini foi expulso da prova de pares do Open dos Estados Unidos no ano passado, depois de ter insultado uma árbitra de cadeira na sua derrota de singulares. Se voltar a ter este tipo de comportamento, as autoridades do ténis poderão proibi-lo de competir em dois majors.

Mas quando mantém a concentração, Fognini é um dos melhores jogadores do mundo no saibro, possuindo um vasto repertório. Os seus únicos quartos de final de um Grand Slam aconteceram em Paris, em 2011, embora tenha dado a volta a Djokovic.

O número 19 do mundo não venceu Nadal três vezes no saibro - mas fê-lo duas vezes no Rio e em Barcelona em 2015.

A vitória de Fognini no Rio foi ainda mais impressionante pelo facto de ter perdido o primeiro set - e desde 2014 apenas três jogadores conseguiram vencer Nadal em terra batida depois de terem cedido o primeiro set. A excelente cobertura de quadra de Fognini foi evidenciada por sua inacreditável recuperação no match point no Rio.

O jogador de 30 anos também sabe o que é vencer Nadal num Grand Slam. Em 2015, no US Open, ele se tornou o primeiro homem a superar uma desvantagem de dois sets contra o espanhol.

Para aumentar ainda mais a sua confiança, também venceu o primeiro set contra Nadal em Roma, na semana passada, com a esposa Flavia Pennetta - a campeã feminina do US Open de 2015 - a assistir. Um problema no joelho pode tê-lo prejudicado depois disso.

Kei Nishikori

Ao contrário de Thiem, Djokovic e Fognini, o japonês Nishikori nunca derrotou Nadal no saibro. Nada de que se deva envergonhar.

No entanto, esteve a caminho de o fazer na final do Open de Madrid de 2014 - e de forma convincente.

Apesar de as condições mais rápidas da capital espanhola nunca terem sido do agrado de Nadal, continua a ser terra batida e Nishikori liderava por 6-2 4-2 perante uma multidão atónita e partidária.

Infelizmente para o finalista do US Open de 2014, começou a sofrer os efeitos de uma lesão nas costas, perdeu o segundo set e retirou-se com 0-3 no terceiro.

O treinador de Nadal, o seu tio Toni, admitiu depois: "Não merecemos a vitória, ele é que a merece. Jogou melhor do que nós durante todo o tempo. Nós não voltámos a jogar. Ele estava magoado".

Nishikori, de 28 anos, também bateu Nadal em Barcelona em 2016 e derrotou-o para a medalha de bronze num campo duro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, mas o cansaço foi provavelmente um fator para o 16 vezes vencedor do Grand Slam. Nishikori também é um jogador de garra, em terceiros ou quintos sets decisivos, com um registo de 119 vitórias e 38 derrotas.

Ainda está a regressar de uma cirurgia ao pulso - as lesões têm sido uma constante para o japonês - mas outra marca na caixa é o facto de ter chegado à final em Monte Carlo em abril, embora tenha perdido para Nadal por 6-3 6-2.

Alexander Zverev

Com vontade de encontrar a próxima grande novidade num mundo pós Big Four, a ATP está a colocar uma grande parte dos seus ovos no cesto de Zverev. É compreensível.

Tem apenas 21 anos, mas Zverev - orientado pelo seu colega alemão Becker - já ganhou três Masters shields, incluindo em Madrid, quando derrubou o seu amigo Thiem na final. Depois de Federer e Nadal, é Zverev quem vem a seguir no ranking do Masters Series.

Zverev tem muita força, como seria de esperar de alguém com 1,80 m de altura. Mas move-se excecionalmente bem para o seu tamanho.

Zverev teve um match point contra Nadal em Indian Wells em 2016, levou-o a cinco sets no Open da Austrália um ano mais tarde e tirou um set ao Rei do Barro no domingo. Se não tivesse havido um atraso devido à chuva no terceiro set, quando liderava por um break, poderia ter vencido.

Mas seria de facto uma tarefa difícil para Zverev derrotar Nadal no Open de França. Ele começará como o segundo cabeça-de-chave e, portanto, só encontrará Nadal na final.

E Zverev, apesar de todas as suas proezas no circuito ATP, nunca chegou aos quartos de final de um Grand Slam nem derrotou um jogador do top 50 num Major.

Fonte: edition.cnn.com