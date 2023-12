Rafael Nadal não sabe se estará apto para defrontar Nick Kyrgios nas meias-finais de Wimbledon

O espanhol passou por uma dura epopeia de cinco sets contra Taylor Fritz na quarta-feira, vencendo por 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 em quatro horas e 20 minutos, mas por vezes parecia estar a debater-se com uma lesão no abdómen.

Em mais do que uma ocasião, Nadal ficou curvado depois de uma pancada e segurou a barriga. O bicampeão de Wimbledon chamou o treinador para uma avaliação no segundo set, antes de acabar por usar um tempo médico e abandonar o court para receber tratamento.

"Não sei", disse Nadal, segundo a Reuters, quando lhe perguntaram se iria defrontar Kyrgios. "Honestamente, não posso dar-vos uma resposta clara, porque se vos der uma resposta clara e amanhã acontecer outra coisa, serei um mentiroso".

Após o jogo, Nadal admitiu que pensou em retirar-se do confronto dos quartos de final.

"Só queria dar uma oportunidade a mim próprio", acrescentou. [Não é fácil deixar o torneio, não é fácil deixar Wimbledon, mesmo que a dor tenha sido forte. Não sei. Eu queria terminar. Lutei. [Estou orgulhoso do meu espírito de luta e da forma como consegui ser competitivo nessas condições.

"Estou habituado a aguentar a dor e a jogar com problemas. Sabendo isso, quando sinto algo como senti, é porque algo não está a correr bem no [meu] abdómen.

"Mas vejamos. Tive estas sensações durante alguns dias. Sem dúvida, hoje foi o pior dia, houve um aumento importante da dor e da limitação."

Nadal ultrapassou a barreira da dor para conquistar o seu 14º título do Open de França no início deste ano, recebendo injecções no pé antes de cada jogo. Numa conferência de imprensa após o jogo em Roland Garros, Nadal disse que a sua carreira de 21 anos o tinha deixado com dores "todos os dias".

O 22 vezes campeão do Grand Slam era uma dúvida em relação a lesões em Wimbledon, depois de ter recebido tratamento para a lesão no pé que o perseguiu durante o Open de França, mas chegou agora às meias-finais no All England Club pela oitava vez na sua carreira.

Fonte: edition.cnn.com