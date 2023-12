Rafael Nadal minimiza as expectativas de título antes do regresso a Brisbane

O 22 vezes campeão do Grand Slam, que se prepara para o Open da Austrália no próximo mês, sofreu o problema durante a sua derrota na segunda ronda em Melbourne Park em janeiro e não voltou a competir na época passada depois de ter sido operado em junho.

Os rivais de Nadal, incluindo o número um mundial Novak Djokovic, acreditam que ele estará no seu melhor em termos competitivos no seu regresso, mas o jogador de 37 anos minimizou as expectativas em relação ao título, naquela que será provavelmente a sua última época em digressão.

"É impossível pensar em ganhar torneios atualmente", disse Nadal à Australian Associated Press na sexta-feira. "O que é realmente possível é desfrutar do regresso. Não espero muito... um ano sem estar em campo".

Nadal intensificou os seus treinos nos últimos meses e treinou com o número oito mundial Holger Rune no Queensland Tennis Centre, depois de ter chegado à Austrália na quinta-feira.

O espanhol, que caiu para o número 672 do mundo, disse que se sentia muito melhor do que há um ano, mas acrescentou que ainda não pode ter objectivos a longo prazo.

"Não sei como é que as coisas vão continuar a correr", disse Nadal. "Não sou um jogador que tenta prever o que pode acontecer a curto prazo e é mais difícil a médio prazo.

"Tenho de aceitar a adversidade e que não vai ser perfeito, mas tenho de vir com o espírito certo todos os dias."

O Brisbane International começa no domingo, enquanto o Open da Austrália decorre de 14 a 28 de janeiro.

Fonte: edition.cnn.com