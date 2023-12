Rafael Nadal diz que ele e a sua família estão "muito bem" após o nascimento do seu primeiro filho

Na semana passada, Nadal e a sua mulher, Maria Francisca Perello, deram as boas-vindas ao primeiro filho do casal, Rafael Nadal Perelló, e a estrela do ténis de 36 anos foi ao Twitter na quinta-feira para dar uma atualização sobre como está a família.

"Olá a todos. Depois de alguns dias e muitas mensagens de carinho, só queria agradecer a todos!", escreveu o 22 vezes vencedor de Grand Slam. "Estamos muito felizes e todos muito bem! Um grande abraço".

Nadal não joga desde que se juntou ao seu rival de longa data Roger Federer na Laver Cup, naquele que foi o último jogo da estrela suíça no ténis depois de uma carreira histórica.

O ponto alto da noite foi a imagem, captada pela fotógrafa Ella Ling, de Nadal e Federer sentados de mãos dadas enquanto soluçavam incontrolavelmente ao som de "Still Falling For You" de Ellie Goulding.

O espanhol ainda não confirmou se vai participar em mais alguma ação competitiva em 2022.

O Masters de Paris é o próximo grande torneio do calendário da ATP, que começa a 21 de outubro, enquanto o ATP Finals decorre de 13 a 20 de novembro em Turim, Itália, tendo Nadal se qualificado para esse prestigiado torneio.

Entretanto, Nadal confirmou que vai defrontar Casper Ruud, que derrotou na final do Open de França deste ano, numa série de jogos de exibição na América do Sul, a começar em Buenos Aires, Argentina, em novembro.

Fonte: edition.cnn.com