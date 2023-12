Rafael Nadal desiste de Wimbledon devido a lesão, enviando Nick Kyrgios diretamente para a final

O 22 vezes campeão do Grand Slam deveria enfrentar Nick Kyrgios no seu jogo das meias-finais na sexta-feira. Kyrgios irá agora diretamente para a final para defrontar o vencedor do encontro entre Novak Djokovic e Cameron Norrie.

"Tenho de abandonar o torneio", disse Nadal durante uma conferência de imprensa na quinta-feira. "Tenho uma rotura no músculo (abdominal)".

Nadal disse que passou o dia inteiro a pensar no que deveria fazer, mas decidiu que "não faria sentido" continuar.

"Se eu continuar, a lesão vai piorar cada vez mais", disse ele, acrescentando que se sentia "triste" com isso.

Nadal deu a entender que parte da sua decisão se baseou no facto de ter de vencer dois jogos, a semifinal e a final, para ganhar o campeonato.

"Acredito que não posso ganhar dois jogos", disse ele. "Não quero ir para lá e não ser suficientemente competitivo para jogar ao nível que preciso para atingir o meu objetivo, com uma grande hipótese de piorar as coisas."

Nadal disse que previa uma recuperação de três a quatro semanas e que esperava voltar a competir nos próximos torneios, como previsto.

O espanhol disse que a lesão o estava a incomodar há cerca de uma semana, mas piorou durante o seu extenuante jogo dos quartos de final contra Taylor Fritz na quarta-feira. Embora tenha conseguido vencer por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, parecia estar a debater-se com uma lesão no abdómen.

Em mais do que uma ocasião, Nadal ficou curvado depois de uma pancada e segurou a barriga. O bicampeão de Wimbledon chamou o treinador para uma avaliação no segundo set, antes de acabar por usar um tempo médico e abandonar o court para tratamento.

"Estamos tristes por ver isto acabar desta forma", escreveu o Wimbledon no Twitter, marcando Nadal. "Obrigado por mais um ano de momentos inesquecíveis no The Championships".

No início deste ano, Nadal jogou com a barreira da dor para ganhar o seu 14º título do Open de França, recebendo injecções no pé antes de cada jogo. Numa conferência de imprensa após o jogo em Roland Garros, Nadal disse que a sua carreira de 21 anos o tinha deixado com dores "todos os dias".

Matias Grez, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com