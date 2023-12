Rafael Nadal cansado do "circo" em torno do cancelamento do visto de Djokovic

Numa entrevista à CNN, no sábado, o jogador de 35 anos, que se encontra em Melbourne antes do Open da Austrália da próxima semana, manifestou a sua frustração pela forma como a saga do visto de Novak Djokovic tem ensombrado o torneio, descrevendo-a como um "circo".

Djokovic foi detido pelas autoridades fronteiriças australianas no sábado de manhã, em conformidade com uma decisão judicial tomada na sexta-feira, depois de o seu visto ter sido revogado pela segunda vez pelo ministro australiano da imigração, Alex Hawke.

O número 1 do mundo masculino passará agora a noite de sábado em detenção pré-imigração antes de enfrentar uma audiência no Tribunal Federal na manhã de domingo, hora australiana, numa última tentativa de anular a decisão.

Ao justificar a sua decisão de cancelar o visto do campeão de ténis, o ministro da imigração Hawke disse que a presença contínua de Djokovic na Austrália poderia levar a um "aumento do sentimento anti-vacinação" ou mesmo a "agitação civil", segundo os documentos do tribunal.

"Sou apenas um jogador que está a ver o circo do lado de fora. Mas, como já disse, estou um pouco cansado deste assunto", disse Nadal à CNN. "Acho que foi longe demais. Desejo a Novak tudo de bom. E é tudo, quero jogar ténis".

O ex-número 1 do mundo está a tentar aumentar a sua contagem de 20 majors - um recorde que partilha com Roger Federer e Djokovic - quando o torneio começar na próxima semana. Nadal confirmou que não tinha visto nem falado com Djokovic nos últimos dias.

Quando questionado sobre o impacto do ceticismo da vacina de Djokovic nos membros do público que vêem o número 1 do mundo como um modelo a seguir, Nadal disse que, embora respeitasse o seu concorrente, "as pessoas que estão numa posição que pode criar, ou pode ter um impacto sobre outras pessoas, precisam de ser responsáveis".

"Respeito-o como pessoa. Claro, muito como atleta. Mesmo que não concorde com a sua forma de pensar sobre como proceder em relação a esta pandemia", disse Nadal. "Acredito muito na vacinação... e quando tomamos as nossas decisões, há consequências... Fizemos muitas coisas juntos. Penso em coisas positivas para o nosso desporto e desejo-lhe felicidades", afirmou Nadal.

"O que estamos a enfrentar a nível mundial é muito, muito mais importante do que o ténis e os tenistas... milhões de pessoas já faleceram e muitas famílias estão a sofrer as consequências desta terrível (pandemia) de quase dois anos", acrescentou.

Nadal, que está a regressar de uma lesão no pé, disse que o Open da Austrália seria "fantástico com ou sem Novak Djokivic", acrescentando que não há nada na história do desporto mais importante do que o próprio desporto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com