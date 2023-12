Destaques da história

Rafael Nadal bate o recorde de 34 anos de John McEnroe

Rafael Nadal assegura a sua 50ª vitória consecutiva em sets

O número 1 do mundo bate o recorde de John McEnroe

O espanhol está classificado para os quartos de final do Open de Madrid

O espanhol aumentou a sua série de vitórias para 50 sets consecutivos com um triunfo por 6-3 6-4 sobre Diego Schwartzman, o número 16 do mundo, no Open de Madrid.

Nadal, de 31 anos, quebrou a série de 49 sets de McEnroe, alcançada no tapete em 1984.

LER: Djokovic sofre derrota surpreendente frente ao n.º 140 do mundo

"Quando a minha carreira acabar, estas são coisas que vão ficar para sempre", disse depois.

"São grandes recordes. É difícil conseguir ganhar 50 sets seguidos. Mas eu consegui. Bem, está feito. Acabou-se. Não vamos falar mais disso e vamos continuar com o que temos pela frente, que é o que me preocupa."

O pentacampeão Nadal - que ganhou em Barcelona e Monte Carlo este ano - vai jogar contra Dominic Thiem por um lugar na semifinal.

Roger Federer vence o Open da Austrália

Thiem, quinto cabeça de série, que veio de um set e um break abaixo para derrotar o croata Borna Coric por 2-6 7-6 (7-5) 6-4, foi o homem que Nadal derrotou na final do Open de Madrid do ano passado.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com