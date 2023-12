Rafael Nadal bate o recorde de 14º título do Open de França com uma vitória em sets directos contra Casper Ruud

Rafael Nadal conquistou um recorde de 14º título no Open de França ao derrotar o norueguês Casper Ruud por 6-3 6-3 6-0.

O espanhol dominou a final de domingo e venceu 11 jogos consecutivos no segundo e terceiro sets para conquistar o 22º título do Grand Slam - dois à frente de Roger Federer e Novak Djokovic no topo da lista masculina de todos os tempos.

A vitória também significa que Nadal, de 36 anos, que conquistou o seu primeiro título do Open de França há 17 anos, se torna o mais velho campeão de singulares masculinos em Roland Garros.

"Para mim, pessoalmente, é muito difícil descrever os sentimentos que tenho", disse Nadal na entrevista que deu no campo depois do jogo. "É algo que eu certamente nunca acreditei que estaria aqui aos 36 anos, sendo competitivo novamente, jogando na quadra mais importante da minha carreira mais uma final - isso significa muito para mim".

Foi um caso do mestre contra o aprendiz em Roland Garros no domingo com Ruud, que treinou na Academia Rafael Nadal em Maiorca desde 2018 e admirou Nadal quando ele progrediu nas fileiras do ténis, aparecendo na sua primeira final do Grand Slam.

Mas o jovem de 23 anos foi ultrapassado por Nadal naquela que foi a primeira vez que os dois se defrontaram.

Depois de estar a liderar por 3-1 no início do segundo set, Ruud viu a competição fugir-lhe e não conseguiu registar um jogo no último set.

Mais tarde, prestou homenagem a Nadal, dizendo na sua entrevista no court: "Todos sabemos que é um campeão e hoje pude sentir como é jogar contra si na final. Não é fácil e eu não sou a primeira vítima - sei que já houve muitas antes".

Nadal foi derrotado por Djokovic nas meias-finais do Open de França do ano passado - pondo fim a uma série de quatro títulos consecutivos - mas derrotou o seu rival nos quartos este ano antes de passar por Alexander Zverev nas meias-finais.

A vitória sobre Ruud vem na sequência do título do Open da Austrália conquistado em janeiro, sendo a primeira vez na sua carreira que Nadal vence os dois primeiros Grand Slams do ano.

Na final de domingo, Nadal teve um início rápido e assumiu uma vantagem de 4-1 no primeiro set, depois de ter quebrado duas vezes o serviço de Ruud.

A tática de Nadal de atacar o backhand de Ruud provou ser eficaz, mas ele vacilou no início do segundo set - primeiro quando desperdiçou pontos de break no jogo de abertura, depois quando foi quebrado para amar no quarto jogo.

No entanto, qualquer impulso que Ruud pudesse ganhar durou pouco, pois a sua tarde foi um fracasso.

Nadal, que foi prejudicado por uma lesão no pé durante a preparação para o torneio, pareceu movimentar-se bem no court durante todo o encontro e começou a exercer o seu domínio para ganhar os cinco jogos seguintes no segundo set.

No terceiro set, que durou apenas 30 minutos, Ruud quase não foi visto.

Um backhand forte de Nadal completou a vitória - e um histórico 14º título em Roland Garros.

Mas será o último?

"Não sei o que pode acontecer no futuro, mas vou continuar a lutar para tentar continuar", disse Nadal ao público no Court Philippe-Chatrier, sob aplausos entusiasmados.

Fonte: edition.cnn.com