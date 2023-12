Rafael Nadal avança para as meias-finais de Wimbledon em busca do 23º título do Grand Slam

O jogo começou bem para o espanhol, que quebrou o serviço do seu adversário americano no início do primeiro set. No entanto, Fritz reagiu e fez cinco jogos consecutivos para vencer o primeiro set por 6-3.

Com Fritz a ganhar por 4-3 no segundo set, um treinador foi chamado ao court para avaliar o bicampeão de Wimbledon. O tenista acabou por usar um tempo médico e abandonou o court para receber tratamento. Apesar destas dificuldades, Nadal voltou a vencer o segundo set com um break no último jogo para ganhar por 7-5, empatando o jogo a um set cada.

Depois de vencer confortavelmente o terceiro set por 6-3, Fritz esteve à beira da vitória ao assumir uma vantagem de 5-4 no quarto set, com Nadal a servir para prolongar o jogo.

Nadal fez isso mesmo, vencendo os três jogos seguintes para forçar um quinto set decisivo.

No quinto set, os dois jogadores ficaram empatados a 4-4 antes de Fritz, de 24 anos, conseguir novamente uma vantagem de 5-4, e Nadal serviu para prolongar a partida. Como tem feito repetidamente, o espanhol conseguiu mais um jogo para empatar a partida a 5-5 e acabou por forçar um tiebreak.

A partir daí, Nadal ultrapassou Fritz, abrindo uma vantagem de 5-0 e vencendo o tiebreak por 10-4.

"O corpo em geral está bem, claro que no abdominal algo não está a correr bem... Tive de encontrar uma forma de servir um pouco diferente. Em muitos momentos, pensei que talvez não conseguisse terminar o jogo, mas, no court, a energia (é) outra, por isso, sim", disse Nadal na entrevista no court.

Com a vitória, Nadal melhora para 8-0 em jogos dos quartos de final em Wimbledon e torna-se o terceiro homem na Era Aberta a chegar às meias-finais de singulares de Wimbledon com 36 anos ou mais.

Nadal foi forçado a desistir de Wimbledon 2021 devido à fadiga e está a tentar alcançar o seu 23º título de Grand Slam de singulares masculinos, um recorde, e o terceiro no All England Lawn Tennis Club.

No outro jogo dos quartos de final masculinos, na quarta-feira, o australiano Nick Kyrgios derrotou o chileno Cristian Garin em sets directos, 6-4 6-3 7-6 (7-5), para chegar às meias-finais de um Grand Slam pela primeira vez na sua carreira. O jogador de 27 anos torna-se também o primeiro australiano a chegar à semifinal de Wimbledon em 17 anos.

"Pensei que nunca estaria numa semifinal de um Grand Slam. Honestamente, pensei que o meu barco tinha zarpado. Obviamente, não fiz as coisas muito bem no início da minha carreira e posso ter desperdiçado aquela pequena janela, mas estou muito orgulhoso da forma como voltei aqui e com a minha equipa para conseguir fazer uma boa prestação", disse Kyrgios após o jogo.

Nadal vai disputar a meia-final contra Kyrgios no Centre Court na sexta-feira.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com