Quin Snyder, treinador do Utah Jazz, abandona o cargo após oito épocas

"Após oito anos, sinto que é altura de seguir em frente. Precisava de ter tempo para me desligar depois da época e certificar-me de que esta era a decisão certa", disse Snyder numa declaração no domingo, acrescentando que sente que a equipa precisa de uma nova voz "para continuar a evoluir".

"É isso. Sem diferenças filosóficas, sem outra razão", disse ele. "Obrigado aos nossos fãs, que sempre nos apoiaram e apaixonaram. Só queremos o melhor para vós e ver-vos erguer uma bandeira de campeão."

Snyder, 55 anos, foi nomeado treinador principal antes da temporada 2014-2015 e terminou seu mandato em Utah com um recorde geral de 372-264. Snyder levou os Jazz a um registo de 49-33 esta época, antes de perder para os Mavericks na primeira ronda dos playoffs.

É o segundo treinador mais vitorioso da história do franchise, segundo um comunicado de imprensa do Utah Jazz.

"Quin Snyder personificou o que é o basquetebol do Jazz nos últimos oito anos", disse o proprietário do Jazz, Ryan Smith. "A ética de trabalho incansável e a atenção aos pormenores que Quin demonstrou todos os dias são uma prova do profissional que ele é. Só tenho admiração pelo Quin e respeito a sua decisão".

Snyder disse que está "incrivelmente grato por ter passado os últimos oito anos com uma organização tão respeitada e histórica e na bela, gentil e solidária comunidade de Salt Lake City".

"Eu não poderia ter pedido melhores proprietários na família Miller e com Ryan e Ashley", disse ele. "Eles representam o Utah Jazz em todos os aspectos positivos e sei que a equipa não poderia estar em melhores mãos com a propriedade do Ryan. Ele está muito orgulhoso e empenhado em fazer o que é correto para os Utah Jazz e em trazer um campeonato para Utah."

Antes de se tornar treinador principal dos Jazz, Snyder foi treinador adjunto dos Atlanta Hawks, dos Los Angeles Lakers e dos Philadelphia 76ers, segundo a sua biografia no sítio Web da Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol.

Snyder frequentou a Universidade de Duke de 1985 a 1989, onde jogou e foi capitão de equipa. Durante o seu tempo na Duke, a equipa esteve em três Final Fours da NCAA. Snyder foi também assistente da equipa e do lendário treinador principal Mike Krzyzewski, segundo o sítio Web da NBCA.

