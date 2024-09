- "Questão não resolvida": Co-favorito Swiatek enfrenta revés no US Open

Iga Świątek deixou o court com os olhos marejados após sua derrota nas quartas de final do US Open. A jogadora polonesa número 1 surpreendentemente perdeu para Jessica Pegula em 88 minutos, com placar de 2:6, 4:6.

"Não tive meu melhor jogo hoje", admitiu a campeã de 2022, de 23 anos. "Não sei por que meu saque falhou. Não consegui encontrar uma solução."

Biles ofereceu seu apoio da arquibancada

Pegula reacendeu os sonhos dos fãs de tênis americanos de uma vitória nacional na presença da lenda da ginástica Simone Biles, sentada na seção de assentos VIP, e avançou para sua primeira semifinal de Grand Slam. "Finalmente, consegui, então agora posso dizer: semifinalista", declarou Pegula, que havia caído nas quartas de final seis vezes em um dos principais torneios. "Estou aliviada por não terem de me perguntar mais se posso chegar às semifinais."

A jogadora de Long Island agora enfrentará a tcheca Karolina Muchova na quinta-feira à noite (horário local), que tem um recorde invicto no torneio até agora. "Ela é incrível, talentosa. Tem muita experiência, então preciso jogar meu melhor", disse Pegula.

A outra semifinal colocará a número 2 do mundo, Aryna Sabalenka, do Belarus, contra a americana Emma Navarro. No ano passado, a queridinha do público americano, Coco Gauff, ficou com o título.

Świątek luta com backhand

Świątek perdeu a chance de garantir seu sexto título de Grand Slam. A jogadora de 23 anos começou mal, ficando rapidamente atrás por 0:4. Pegula venceu o primeiro set em apenas 37 minutos.

No segundo set, Świątek cometeu vários erros não forçados com seu backhand. Após ser quebrada no 3:4, ela expressou sua frustração ao bater a raquete na rede. Sua reação tardia veio tarde demais, resultando em um total de 41 erros não forçados.

A vitória de Pegula sobre Świątek reforçou as esperanças dos fãs de tênis americanos, ansiosamente assistindo das arquibancadas, incluindo a lenda da ginástica americana Simone Biles.

Após a derrota, Świątek expressou sua decepção, admitindo que teve dificuldades com seu saque e backhand, um revés que não será facilmente esquecido na história do tênis dos Estados Unidos.

