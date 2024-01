Quem vai ver neve este fim de semana? A primeira grande tempestade de inverno da época atinge o Nordeste e o Médio Atlântico

Na manhã de quinta-feira, a maior confiança para neve significativa estava em partes do interior do Nordeste, incluindo o centro da Pensilvânia e o sudeste do estado de Nova Iorque, e no sul e centro da Nova Inglaterra.

Isto significa que cidades como DC, Baltimore e Nova Iorque - todas elas à espera há quase dois anos de uma polegada de neve num dia de calendário - podem perder a neve e, em vez disso, apanhar chuva ou uma mistura invernosa.

Mas apenas 80 quilómetros podem separar as áreas que registam neve intensa das que registam precipitação mista ou apenas chuva, o que significa que pequenas alterações na trajetória final da tempestade e no seu calendário farão uma enorme diferença.

Independentemente dos totais finais de neve da tempestade, está a chegar uma tempestade de inverno com impacto, capaz de perturbar as viagens.

O que esperar nas principais cidades

As tendências dos modelos de previsão não têm sido simpáticas para os amantes da neve nas principais cidades ao longo do corredor I-95 do Nordeste, onde parece que não haverá ar frio suficiente para produzir muita neve. Em vez disso, é mais provável a ocorrência de chuva e de mistura invernal.

No entanto, mais para o interior, esta tempestade poderá produzir entre 15 e 30 cm de neve em partes do interior do Nordeste e da Nova Inglaterra, onde se espera a maior quantidade de neve. O principal evento para a neve no Nordeste será no sábado à noite e no domingo, quando a tempestade passar pela área e depois pela costa.

De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, o que se espera nas principais áreas metropolitanas a partir de quinta-feira de manhã é o seguinte

Áreas de DC e Baltimore: Os centros das cidades parecem estar preparados para perder uma polegada de neve. A maior probabilidade de neve é a norte e a oeste da I-95, onde são possíveis 1-3 polegadas - e totais ainda maiores são possíveis a oeste da I-81.

Os centros das cidades parecem estar preparados para perder uma polegada de neve. A maior probabilidade de neve é a norte e a oeste da I-95, onde são possíveis 1-3 polegadas - e totais ainda maiores são possíveis a oeste da I-81. Área de Filadélfia: O centro da cidade estará húmido, não branco. A maior probabilidade de neve é a norte e a oeste da cidade, onde o Vale Lehigh poderá registar 3-4 polegadas de neve, com quantidades mais elevadas em Poconos.

O centro da cidade estará húmido, não branco. A maior probabilidade de neve é a norte e a oeste da cidade, onde o Vale Lehigh poderá registar 3-4 polegadas de neve, com quantidades mais elevadas em Poconos. Área da cidade de Nova York: Espera-se menos de 2,5 cm de neve nos cinco distritos e em Long Island. As probabilidades de neve aumentam a norte e a leste da cidade, no Hudson Valley, com 2-4 polegadas possíveis e totais semelhantes esperados nas zonas costeiras de Connecticut.

Espera-se menos de 2,5 cm de neve nos cinco distritos e em Long Island. As probabilidades de neve aumentam a norte e a leste da cidade, no Hudson Valley, com 2-4 polegadas possíveis e totais semelhantes esperados nas zonas costeiras de Connecticut. Área de Boston: A previsão para o centro da cidade pode mudar com maior incerteza, mas atualmente espera-se 1-2 polegadas. São possíveis totais mais elevados de 4-6 polegadas - ou mais - a oeste da I-95 em locais como Worcester, Massachusetts.

Potencial de chuva forte e gelo

O sistema responsável pelo potencial clima de inverno atravessará primeiro a metade sul dos EUA até sexta-feira, antes de se deslocar para Leste durante o fim de semana.

Em grande parte do Sul e do Sudeste, isto significará uma chuva fresca, uma vez que a tempestade aproveita a grande quantidade de humidade do Golfo do México.

Algumas tempestades poderão tornar-se severas na sexta-feira, mais perto da Costa do Golfo, onde há mais potencial para chuvas fortes e inundações.

Para o Louisiana e o Mississippi, que ainda sofrem com a seca após um verão de calor extremo e falta de chuva, a chuva será largamente benéfica.

A chuva começará na quinta-feira à noite no centro do Texas e progredirá com a trajetória da tempestade para leste, ultrapassando o Sudeste até sexta-feira.

A tempestade dirigir-se-á então para norte, para o meio do Atlântico, no sábado, despejando chuva forte e chuva gelada em partes do sul dos Apalaches e do Piemonte. A possibilidade de 0,1 polegadas de gelo ou mais tornará as viagens traiçoeiras, especialmente devido à altitude.

A seca histórica de neve pode continuar

Apesar das menores probabilidades de neve, se mesmo uma polegada caísse nas principais cidades ao longo do corredor da I-95, isso acabaria com as significativas sequências sem neve para algumas que se arrastam há quase dois anos.

A cidade de Nova Iorque esperou quase 700 dias por uma polegada de neve num único dia de calendário. Apenas 2,3 polegadas caíram no Central Park durante todo o ano de 2023, tornando-oo ano civil menos nevado da cidade já registrado, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. O mesmo aconteceu com a Filadélfia e o Aeroporto Internacional Dulles da área de DC.

Não é que o Nordeste tenha passado sem precipitação. Em meados de dezembro, uma poderosa e mortífera tempestade costeira cortou a eletricidade a centenas de milhares de pessoas e provocou graves inundações em toda a região.

Mas tem estado demasiado quente para que a precipitação caia sob a forma de neve, algo que se está a tornar mais comum à medida que as temperaturas globais aumentam devido à poluição dos combustíveis fósseis que aquece o planeta.

Grande parte dos EUA teve um dezembro mais quente do que a média. As temperaturas mais quentes fizeram com que a neve fosse mais difícil de encontrar. Como resultado, a cobertura de neve, ou seja, a quantidade de terra coberta por neve, atingiu a sua extensão mais baixa na América do Norte desde 2005, segundo dados da NOAA.

Fonte: edition.cnn.com