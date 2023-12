Quem é Amanda Anisimova, a jovem de 17 anos que surpreendeu a campeã do Open de França, Simona Halep?

Assim, nasceu uma estrela.

A americana Anisimova chegou às semifinais do Aberto da França depois de derrotar a atual campeã e número 3 do mundo Halep por 6-2 6-4 em Paris em uma hora e oito minutos.

Com a vitória, Anisimova é a americana mais jovem a chegar a uma semifinal de um Major desde que Venus Williams foi vice-campeã no US Open de 1997 e é a americana mais jovem a chegar às semifinais em Roland Garros desde Jennifer Capriati em 1990.

Ela também ainda não perdeu um set neste torneio.

"Não posso acreditar", disse Anisimova no court após a vitória. "Tenho trabalhado tanto, mas não pensei que fosse compensar desta forma. Isto é honestamente mais do que qualquer coisa que eu poderia pedir."

Anisimova nasceu em Nova Jersey a 31 de agosto de 2001, menos de duas semanas antes dos ataques terroristas de 11 de setembro. Os seus pais, Olga e Konstantin, tinham-se mudado de Moscovo para os EUA em 1998 com a sua filha mais velha, Maria.

Treinada pelo pai, a família mudou-se para a Flórida, um centro de ténis, quando Anisimova tinha três anos. Fala russo e inglês.

Em 2018, Anisimova fez a sua descoberta, que incluiu uma vitória impressionante sobre Petra Kvitova em Indian Wells para chegar aos oitavos de final desse torneio.

Uma lesão no pé interrompeu temporariamente a sua época, obrigando-a a falhar o Open de França desse ano. Mas ela terminou a temporada com sua primeira final WTA, terminando como vice-campeã em Hiroshima, e ganhou um ranking dentro do top 100.

Este ano, a jovem americana, que era vista como parte do futuro do ténis, chegou aos oitavos de final do Open da Austrália em janeiro e ganhou o seu primeiro título WTA em Bogotá, em abril. Classificada em 51º lugar a caminho do Open de França, tornou-se a primeira jogadora - homem ou mulher - nascida na década de 2000 a atingir os quartos de final de um torneio importante.

E agora, ela eliminou Halep, que chegou à final em Roland Garros três vezes.

"Eu sabia que, se quisesse ganhar hoje, teria que fazer algo diferente, porque não seria uma partida fácil de vencer", disse Anisimova. "Estou muito feliz com o meu desempenho, porque este é um dos melhores jogos que já joguei."

A jogadora mais jovem do sorteio, Anisimova é a mais jovem a chegar aos últimos quatro em Roland Garros desde Nicole Vaidisova em 2006. A próxima adversária será a australiana Ashleigh Barty, nº 8 do ranking. Barty, de 23 anos, está na sua primeira grande semifinal depois de ter derrotado Madison Keys, dos EUA, por 6-3 e 7-5.

A outra semifinal será a de Johanna Konta, da Grã-Bretanha, contra Marketa Vondrousova, de 19 anos, da República Checa.

A última adolescente a ganhar um título importante foi Maria Sharapova (19 anos e 132 dias) no Open dos Estados Unidos de 2006.

