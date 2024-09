Que entidade ou indivíduos podem salvar o FC Schalke 04 da situação atual?

FC Schalke 04 está novamente em busca de um novo técnico. Após uma surpreendente derrota para o Darmstadt 98, o tempo de Karel Geraerts chegou ao fim. O clube de Gelsenkirchen está em uma espiral descendente na tabela. Há um salvador por aí?

Essa pergunta é apropriada, na verdade. Nenhum clube tem uma porta giratória tão frequente para treinadores quanto o FC Schalke 04. Com a demissão de Geraerts, o clube contratou e demitiu seu 33º treinador no século 21 (incluindo soluções interinas). Isso o torna o décimo treinador a deixar o clube desde 2020! Enquanto a sustentabilidade é uma preocupação importante para o clube, eles não conseguiram alcançá-la com seus treinadores.

Agora, a busca por um novo técnico começa. Eles precisam de alguém disposto a enfrentar o desafio de estabilizar essa gigante cambaleante e gradualmente restaurá-la à sua antiga glória. Afinal, é isso que os torcedores em Gelsenkirchen têm ansiado por anos, mas sempre ficaram decepcionados. O clube só conhece uma direção: para baixo. Após seis rodadas, o RC Schalke 04 está na zona de rebaixamento. Outra temporada lutando contra o rebaixamento parece provável. Deveria ter sido mais calmo, mais relaxado e melhor, mas não foi.

Essa temporada foi basicamente sabotada desde o início. A equipe lutou no campo com más atuações, e fora dele havia uma disputa de poder entre o treinador e o diretor esportivo Benjamin Manga. Manga criticou publicamente as escalações de Geraerts, e o belga raramente deu uma chance às descobertas do diretor. Essas tensões resultaram na demissão do treinador, bem como de Manga. O clube acusou o técnico de um desenvolvimento geral negativo e de não fazer progressos suficientes na tática.

Tensões entre treinador e diretor esportivo

Também não era segredo que o treinador e o diretor esportivo não estavam na mesma página. Pelo menos o treinador recebeu palavras polidas e uma despedida do clube. Parece improvável que um resultado diferente teria ocorrido com uma vitória contra o Darmstadt, dadas as pesadas críticas. Nesse ponto, não havia mais nada a consertar.

O primeiro tempo do jogo pareceu promissor para o Schalke. Eles estavam liderando por 3 a 0 e jogando bem. Mas então eles sofreram um pênalti pouco antes do intervalo e tudo desabou. Os torcedores ficaram chocados e vaiaram em protesto.

Será preciso muita imaginação para encontrar um salvador que possa curar rapidamente as feridas desse clube lutando e sofrendo. A equipe parece incerta e incompleta. Geraerts lutou não apenas com más atuações da equipe, mas também com jogadores insatisfeitos e disputas sobre escalação e tática. Há muitas razões para a separação. Mas talvez os problemas sejam ainda mais profundos, dada a política absurda de contratação e demissão no século 21?

No final, ele teve que ouvir seu capitão Kenan Karaman, que sempre foi leal em público, que deveria mostrar mais empatia em suas decisões explosivas de escalação. Já estava claro então: Está queimando no Schalke. Está queimando intensamente. E todo esforço para apagar o fogo só piorou a situação. Até mesmo o predecessor de Karaman, Thomas Reis, que ainda era celebrado como uma luz de esperança na temporada de rebaixamento, percebeu quanto há de inquietação e medo nesse local.

Agora é a vez de Benjamin Manga

Karaman ainda esperava por "paz interna" na sexta-feira à noite, quando a derrota e os vaias das arquibancadas ainda ecoavam em seus ouvidos. Provavelmente sabia que esse desejo não se tornaria realidade. Esta rodada ameaça cair para uma posição de rebaixamento. E as tarefas que seguem não tornarão as coisas mais fáceis. No sábado, é hora do duelo com o Preußen Münster. A equipe insegura do Schalke terá primeiro que provar-se diante de sua audiência emocional. E isso em competição direta com um rival, como está, na luta contra o rebaixamento. Depois, o Hertha BSC virá ao estádio em casa. Também um gigante procurando estabilidade e seu papel nesta temporada.

Até a pausa internacional do meio de outubro, o técnico interino da U23, Jakob Fimpel, estará no comando. Após a pausa, uma nova figura precisa ser identificada e instalada. O planejador de equipe Ben Manga, que está com o clube desde maio e não era fã dos métodos de Geraerts, agora tem muito trabalho pela frente. Com a saída de Wilmots, Manga ganha mais influência na formação da equipe. Uma grande reforma como Thomas Tuchel ou Joachim Löw (duas menções leves) não é financeiramente viável - nem parece haver interesse de potenciais lendas do treinamento. De acordo com sugestões da mídia, Manga tinha considerado uma mudança de treinador no verão, com dois prospectos em mente. Um deles ainda está em consideração? Nas redes sociais, piadas sobre Peter Neururer e Felix Magath são populares. Então, quem está no comando? Alguém em casa? ALÔ? ALÔ?

As FC Schalke 04 busca um novo técnico, há especulações sobre a contratação de Peter Neururer ou Felix Magath, dois potenciais candidatos mencionados na mídia.

