Quatro pontos chave dos jogos da Liga dos Campeões de ontem: Bayern de Munique e Endrick alcançam marcos, jogadores dos EUA impressionáveis

A nova cruzada introduz um modelo remodelado de estrutura de liga, com 36 times competindo pela primeira vez no torneio de clubes europeu de futebol, frequentemente referido como o auge das competições de clubes.

Aqui estão os pontos salientes dos jogos de terça-feira.

A Maré de Recordes do Bayern

A passagem de Vincent Kompany pelo Bayern de Munique começou com um estrondo, já que o Bayern garantiu os três jogos da Bundesliga e, na terça-feira, começou sua campanha europeia com estilo marcante.

O Bayern humilhou o Dinamo Zagreb por 9-2 no Allianz Arena, fazendo história ao se tornar a primeira equipe na história da Liga dos Campeões a marcar nove gols em um único jogo. A última vez que o Bayern alcançou essa marca em competições de futebol europeu foi na temporada 1983/84 da Copa UEFA, ao vencer o Anorthosis Famagusta por 10-0.

O atacante Harry Kane marcou quatro gols, três deles de pênalti, enquanto Michael Olise marcou duas vezes em sua estreia na competição, se tornando o primeiro francês desde Thierry Henry em 1997 a marcar dois gols em sua estreia na Liga dos Campeões. Raphaël Guerreiro, Leroy Sané e Leon Goretzka marcaram os outros três gols do Bayern.

O total combinado de 11 gols entre os dois times é o segundo maior da história da Liga dos Campeões, superado apenas pela vitória por 8-4 do Borussia Dortmund sobre o Legia Varsóvia em novembro de 2016.

Após a vitória, Kompany, que foi nomeado como técnico do Bayern no verão após liderar o Burnley, um clube inglês, ao rebaixamento da Premier League, teve palavras para seus críticos.

“Eu lhes darei uma resposta direta para provar meu ponto”, disse Kompany aos jornalistas. “Eu nasci em Bruxelas, no quartel norte de Bruxelas, meu pai era um refugiado que veio do Congo para a Bélgica.

“Quais eram minhas chances de fazer isso mesmo na Premier League, jogando na Premier League e vencendo alguma coisa como jogador, representando a seleção nacional? As chances eram praticamente inexistentes. E agora eu sou um técnico. A questão é: você deixa que as opiniões pessoais abalem sua crença em si mesmo ou no que você pode alcançar? Você para de se empurrar por causa das opiniões dos outros?”

Endrick Escreve História ao Real Vencer Late

O defensor do título Real Madrid começou sua defesa com uma vitória, graças a dois gols tarde que ajudaram o Real Madrileños a vencer o Stuttgart por 3-1 na terça-feira.

Kylian Mbappé abriu sua conta na Liga dos Campeões, marcando no meio da segunda etapa, antes que Deniz Undav empatasse para o time alemão.

No entanto, dois gols tarde de Antonio Rüdiger e o Endrick, de 18 anos, garantiram um início triunfante para o Real.

O gol de Endrick carregava uma significância adicional, já que ele se tornou o jogador mais jovem a marcar para o Real Madrid na história europeia, superando o recorde anterior estabelecido pelo lendário Raúl em 1995.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogiou o impacto de Endrick no banco de reservas, creditando suas habilidades de finalização e concluindo que ele tem um dom que a maioria dos atacantes sonha em ter.

Estrelas Americanas Brilham na Noite de Abertura

A participação dos EUA na Liga dos Campeões teve uma noite de abertura memorável, com dois jogadores americanos marcando gols nas seis partidas.

O Weston McKennie, membro da seleção nacional dos EUA, teve parte na vitória confortável do Juventus por 3-1 sobre o PSV Eindhoven, marcando o segundo gol para os gigantes italianos.

McKennie foi um dos cinco jogadores americanos em campo para ambas as equipes, com o Tim Weah representando o Juventus e o PSV tendo em campo o Malik Tillman, o Richard Ledezma e o Ricardo Pepi.

Mais tarde no dia, o capitão da seleção masculina dos EUA, Christian Pulisic, também marcou um gol, dando ao AC Milan a vantagem inicial contra o Liverpool no San Siro.

Embora tenha sido um momento triunfante para Pulisic, isso foi ofuscado pela derrota por 3-1 do AC Milan, com gols de Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk e Dominik Szoboszlai dando ao Liverpool a vantagem.

Candidato a Gol da Temporada Já?

Embora fosse apenas a noite de abertura da ação da Liga dos Campeões, um dos potenciais candidatos a gol da temporada já pode ter sido marcado.

A vitória por 2-0 do Sporting CP sobre o Lille em Lisboa viu o defensor belga Zeno Debast marcar um foguete, tornando-a uma noite que a equipe da casa nunca esquecerá.

O gol, que foi marcado com o pé direito de Debast, veio logo após a marca da hora e dobrou a vantagem do Sporting após o gol de abertura do Viktor Gyökeres no primeiro tempo.

À medida que o Lille apertava sua defesa após o cartão vermelho do Angel Gomes, o Sporting CP garantiu a vitória e enviou uma mensagem clara ao resto da Europa de que eles são uma força a ser levada em conta.

A bola foi jogada para o jogador de 20 anos, posicionando-o a 30 metros do gol. Sem precisar tocá-la primeiro, ele disparou um tiro powerful na esquina superior. Enquanto ele se regozijava em sua vitória, os companheiros de equipe de Debast ficaram boquiabertos, coçando a cabeça de espanto.

Resultados dos Jogos de Terça-feira

Time da Casa vs. Time Visitante (Vencedores em negrito)

Juventus 3-1 PSV Eindhoven

Young Boys 0-3 Aston Villa

Bayern de Munique 9-2 Dinamo Zagreb

AC Milan 1-3 Liverpool

Real Madrid 3-1 VfB Stuttgart

Sporting CP 2-0 Lille

Futebol é um esporte popular em todo o mundo, e a Liga dos Campeões é seu ponto culminante, com 36 times competindo pelo título. O Bayern de Munique, sob o comando de Vincent Kompany, exibiu sua supremacia no esporte ao marcar nove gols contra o Dinamo Zagreb, quebrando um recorde na história da Liga dos Campeões.

