Quatro indivíduos implicados no roubo de antigos artefatos celtas.

Em novembro de 2022, uma pane inexplicada atingiu os serviços de telecomunicações e telefonia em Manching, uma cidade na Baviera. Pouco depois, um tesouro de ouro celta de grande valor, conhecido como o tesouro celta de Manching, desapareceu de sua exibição no Museu Celta e Romano local. Agora, quatro indivíduos enfrentam julgamento, acusados de mais do que apenas esse único roubo.

Dois anos depois, a promotoria pública de Ingolstadt apresentou uma queixa criminal contra esses suspeitos, com idades entre 43 e 51 anos. Eles são acusados de invadir o museu usando equipamentos pesados em novembro de 2022 e fugir com o tesouro de ouro celta. O valor dessa coleção histórica, composta por aproximadamente 500 moedas datando de cerca de 100 a.C., é estimado em cerca de 1,5 milhão de euros. Ponderando 3,78 quilogramas, foi um importante achado arqueológico da década de 1990 e uma fonte de grande orgulho para o museu.

Os réus são suspeitos de ter sabotado um nó de telecomunicações pertencente à Deutsche Telekom em Manching antes do roubo, causando falhas em serviços de internet e telefone em mais de 13.000 residências e afetando 14 torres de celular.

Ladrões em série no banco dos réus

Três dos acusados são da Mecklenburg-Vorpommern, enquanto o quarto reside em Berlim. Eles estiveram presos desde sua prisão em julho de 2023. Blocos de ouro foram recuperados de um dos suspeitos, com experts estimando que aproximadamente 70 moedas antigas, pesando cerca de 500 gramas, foram derretidas nesses blocos de ouro. O destino das moedas de ouro restantes permanece desconhecido.

As investigações da Baviera afirmam que os réus são criminosos experientes que vêm operando da mesma maneira por décadas. Entre 2014 e 2022, eles são acusados de ter realizado outros 30 grandes roubos, principalmente alvos de supermercados, escritórios de licenciamento, restaurantes rápidos e postos de gasolina. Vários cofres foram violados no processo. Um ano antes do roubo, os acusados são disse terem sabotado o suprimento de energia na região, parando quando o sistema de alarme não falhou.

Os blocos de ouro recuperados de um dos suspeitos sugerem que uma parte dos valiosos moedas celtas foi derretida. O preço do ouro dessas moedas, se tivessem sido vendidas no mercado, poderia ter contribuído significativamente para suas rendas criminosas.

