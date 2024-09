- Quatro indivíduos enfrentam acusações por supostamente terem cedido tesouros celtas Manchinger.

Afirma-se que os ladrões levaram menos de dez minutos para roubar o Kelten-Goldschatz de Manching, de quase 4 quilos, de suas vitrines. Agora, quatro homens com idades entre 43 e 51 anos estão sendo processados por esse assalto de alta visibilidade no Museu Céltico Romano de Manching, dois anos após o ocorrido. A Promotoria Pública de Ingolstadt acusou-os de terem arrombado o museu em novembro de 2022, utilizando ferramentas de alavanca pesadas. Seu objetivo: roubar o tesouro de ouro celta exposto, como anunciou a Promotoria Pública. O "Augsburger Allgemeine" foi o primeiro a noticiar o incidente.

A maior parte do tesouro celta ainda não foi encontrada

O valor estimado dos cerca de 500 moedas roubadas é de aproximadamente 1,5 milhão de euros. A coleção de moedas, descoberta em Manching em 1999, era considerada o maior achado de ouro celta do século e orgulho do museu. Mais de dois terços do tesouro, com quase 2100 anos de idade, ainda não foram localizados. Há indícios de que dezenas de moedas valiosas e historicamente significativas foram derretidas. Os quatro homens ainda não fizeram nenhum comentário sobre as acusações.

O indiciamento ainda não foi aceito no julgamento principal. Ainda não foi anunciada nenhuma data oficial para o início do julgamento, confirmou um porta-voz do Tribunal Regional de Ingolstadt. O julgamento será conduzido pela primeira câmara criminal, presidida pelo juiz Konrad Kliegl, que atualmente preside outro julgamento de homicídio. O "Augsburger Allgemeine" informou que a data prevista para o início do julgamento é 21 de janeiro de 2025.

Moedas historicamente significativas derretidas

Os acusados - três de Mecklenburg-Vorpommern e um de Berlim - foram presos em julho de 2023 e estão detidos desde então. Um homem de 47 anos da região de Schwerin é considerado o principal suspeito.

Pedacinhos de ouro foram encontrados em um dos homens. Segundo a Promotoria Pública, isso corresponde a cerca de 500 gramas do tesouro de 3,74 quilos. Uma análise dos pedacinhos, realizada após sua descoberta no ano passado, revelou que cerca de 70 moedas antigas haviam sido derretidas nos pedacinhos de ouro. As moedas restantes ainda estão desaparecidas.

Nó de telecomunicações desativado com alicates de corte

Para evitar serem detectados, os acusados supostamente cortaram os cabos de fibra óptica em um nó da rede da Telekom em Manching usando alicates de corte e alicate de cortar arame no início da manhã de 22 de novembro de 2022 para desativar o sistema de alarme do museu. Como consequência, os serviços de internet e telefone foram interrompidos em mais de 13.000 lares; 14 estações base de telefone móvel caíram.

Em seguida, os suspeitos de assalto - de acordo com as alegações - esperaram cerca de uma hora para verificar se um alarme havia sido ativado antes que dois deles abrissem à força uma porta lateral do museu usando alavancas. Os outros ficaram de olho do lado de fora.

Acusados de outros 30 arrombamentos

A Promotoria Pública acusa os acusados, em colaboração variada, de outros 30 arrombamentos graves entre 2014 e 2022, incluindo invasões a supermercados, escritórios de licenciamento, restaurantes rápidos e postos de gasolina na Alemanha e na Áustria.

O butim total - incluindo o tesouro de ouro - é estimado em cerca de 2,2 milhões de euros. A autoridade de acusação solicitou a apreensão de valor equivalente a essa quantia dos perpetradores. Outros potenciais cargos de anos anteriores expiraram, disse um porta-voz.

Após a prisão dos homens, várias propriedades em Plate, perto de Schwerin, foram revistadas. O caso da acusação baseia-se em evidências apreendidas durante essas buscas, incluindo vestígios de DNA, impressões digitais, marcas de ferramentas, informações de interceptação de telefone e análise de telefone móvel, investigações financeiras e depoimentos de testemunhas.

Estratégia profissional

Os acusados são supostamente altamente qualificados, deixando poucos vestígios de evidência, de acordo com a Promotoria Pública. Os suspeitos, armados com alavancas, serra angular e outras ferramentas, supostamente sabotaram cabinets ou edifícios de distribuição de telecomunicações em Manching e colocaram dispositivos de bloqueio para disruptar qualquer conexão rádio.

Em seguida, eles invadiram seus locais alvo, às vezes passando várias horas para furar cofres e caixas eletrônicos. Outros perpetradores mantiveram a cena segura e mantiveram comunicação rádio com os que estavam dentro. Durante o crime, eles usavam trajes escuros completos e balaclavas pretas.

