- Quatorze dias no deserto: duas figuras notáveis enfrentam eliminação

Rápida Saída: No dia anterior, o ator de "Tempos Boa, Tempos Maus" Eric Stehfest (35) mandou seu concorrente Thorsten Legat para casa, mas no 14º dia do RTL's Dschungelcamp de Lendas, foi a vez dele partir. Ele não foi o único a se despedir do acampamento no episódio de quarta-feira de "Eu Sou uma Celebridade – Desafio de Lendas do Dschungel" no RTL+.

Personalidade da realidade Elena Miras (32) desistiu durante a Dschungelprüfung e declarou a frase final do programa: "Eu sou uma estrela - tire-me daqui!" Eric Stehfest foi quem a enviou para a prova.

No início do episódio, as lendas enfrentaram um dilema moral: eles poderiam designar uma estrela para eliminação com o maior número de votos. A estrela escolhida teria que sair, mas eles também tinham a opção de se abster, então ninguém sairia.

Portanto, as lendas foram confrontadas com uma escolha: optar pela segurança e votar alguém para sair (caso houvesse uma abstenção e um único voto, esse voto poderia significar a sua saída); ou demonstrar camaradagem e se abster.

Dos oito lendas restantes, quatro votaram: Elena Miras e a "emigrante" de "Adeus, Alemanha" Danni Büchner (46) votaram pela expulsão de Eric Stehfest. A estrela da realidade Gigi Birofio (25) deu seu voto à participante do "Casa de Verão das Estrelas" Georgina Fleur (34). Fleur, por sua vez, votou em sua rival Miras.

Stehfest expressou seu descontentamento: "Estou sendo penalizado por ser quem sou." Quando Sonja Zietlow e o co-apresentador Jan Köppen vieram levá-lo embora, eles revelaram que Stehfest escolheria os participantes para a Dschungelprüfung: ele escolheu Elena Miras e Georgina Fleur. A prova envolvia as duas deitadas em uma vala com vários animais soltos sobre elas.

Para Miras, não foram os animais que a assustaram, mas a vala em si. "Estou sendo enterrada viva aí", disse ela. Ela tentou perseverar, mas quando a tampa da vala foi fechada para um teste, ela gritou e pediu para sair. Eventualmente, ela desistiu. "Eu prefiro sair."

Assim, em um único episódio, outra estrela que havia recentemente eliminado alguém também deixou o acampamento. A sortuda foi Georgina Fleur, que não teve que entrar na vala e pode continuar na disputa.

Doença do Dr. Bob

No novo episódio, não houve apenas duas saídas, mas também uma estreia na história de 20 anos do RTL Dschungel: o Dschungeldoktor Dr. Bob estava indisposto. "Ele está realmente doente", anunciou a apresentadora Sonja Zietlow. O co-apresentador Jan Köppen substituiu, usando o distintivo chapéu de beisebol e óculos redondos do Dr. Bob. Ele informou às duas participantes da prova Miras e Fleur o que as esperava. O Dr. Bob também estará ausente no episódio do dia 15.

A nova temporada de "Eu Sou uma Celebridade" é uma edição especial comemorando o 20º aniversário do programa, que estreou em 2004. É uma espécie de reunião: as "lendas", como o RTL as chama, já se reuniram em torno da fogueira em temporadas anteriores.

