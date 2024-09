Qual é o problema com o piloto líder da Fórmula 1, Max Verstappen?

No Monza, nas classificações do Grande Prêmio da Itália, o piloto da McLaren, Lando Norris, garantiu a primeira posição, aumentando a pressão sobre o campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen. Norris estabeleceu um ritmo impressionante no circuito de Monza, superando seu colega australiano, Oscar Piastri, e George Russell da Mercedes. Esta é a quinta pole position na carreira de Norris e a quarta da temporada.

Verstappen, que vem lidando com desempenhos ruins, conseguiu apenas um sétimo lugar com sua Red Bull. O campeão holandês foi superado tanto pelos pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, quanto por Lewis Hamilton na segunda Mercedes. Hamilton, vencedor em Monza por cinco vezes, irá para a Ferrari no ano que vem. Nico Hülkenberg da Haas garantiu a décima posição no grid.

"A situação está piorando"

Verstappen estava quase três décimos de segundo mais lento que Norris. O conselheiro esportivo da Red Bull, Helmut Marko, expressou preocupação: "Estamos arranhando a cabeça. Algo não está Adding up. A situação está piorando."

Verstappen mantém uma vantagem substancial de 70 pontos no campeonato de pilotos antes da 16ª corrida da temporada (domingo, 15h/CET na RTL e Sky, assim como no vivo ticker no ntv.de), mas a dominação da Red Bull parece estar diminuindo. Verstappen, buscando seu quarto título consecutivo, não vence há cinco corridas. A vantagem da Red Bull sobre a McLaren no campeonato de construtores diminuiu para apenas 30 pontos.

"Isso é maravilhoso", exclamou Norris após garantir mais uma pole. O impressionante desempenho de estreia de Piastri e a presença dos dois McLarens na primeira fila reforçam ainda mais o desempenho geral da equipe.

O argentino Franco Colapinto, que substituirá temporariamente o americano dispensado Logan Sargeant na Williams pelo restante da temporada, terminou em 18º em sua estreia nas classificações. O duo da Sauber continuou a lutar durante as classificações.

No fim de semana seguinte do Grande Prêmio da Itália, a preocupação da Red Bull com o desempenho de Verstappen aumentou ainda mais. Os resultados da corrida do dia seguinte mostraram uma continua diminuição da vantagem da Red Bull no campeonato de construtores devido à sequência de vitórias de Verstappen.

Leia também: