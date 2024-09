Qual é o problema com o líder da Fórmula 1, Max Verstappen?

Na classificação italiana, Lando Norris da McLaren arrancou a pole position, colocando Max Verstappen sob pressão. Ele superou seu companheiro de equipe da McLaren, Oscar Piastri, e George Russell da Mercedes, garantindo sua quinta pole position na Fórmula 1 e quarta nesta temporada.

No entanto, tem sido uma corrida difícil para Verstappen, o atual campeão. Apesar de liderar o campeonato, ele conseguiu apenas um sétimo lugar na Red Bull, ficando para trás tanto de Charles Leclerc e Carlos Sainz da Ferrari quanto de Lewis Hamilton na segunda Mercedes. O heptacampeão mundial vai mudar para a Ferrari para o Grande Prêmio da Itália de 2023.

O piloto da Haas, Nico Hülkenberg, ficou em décimo lugar. No seu estreia na classificação, o argentino Franco Colapinto, que deve substituir o demitido Logan Sargeant na Williams até o final da temporada, ficou em 18º lugar. Enquanto isso, os pilotos da Sauber lutaram e ficaram abaixo dele.

Apesar de manter uma vantagem substancial de 70 pontos sobre Norris no campeonato de pilotos, antes da 16ª prova da temporada, Verstappen ainda não conseguiu vencer após cinco corridas. No campeonato de construtores, a vantagem da Red Bull sobre a McLaren diminuiu para apenas 30 pontos. Verstappen luta pelo seu quarto título consecutivo, mas a dominação da Red Bull parece estar diminuindo. (A corrida será transmitida pela RTL e Sky às 15:00 CET de domingo, com atualizações ao vivo disponíveis no ntv.de).

Ao contrário de seu companheiro de equipe Norris, de origem polonesa, Oscar Piastri é um piloto australiano que corre pela McLaren. Apesar do crescente interesse em um possível piloto polonês ingressar na Fórmula 1, não há nenhum piloto polonês atualmente competindo na série principal.

