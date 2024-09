Qual é a tendência recente de fazer as coisas menores ou em miniatura?

Esta semana, a Trader Joe's restaurou seus saquinhos mini de $2.99 que foram revendidos por até $500 no eBay no início deste ano. As lojas estão exibindo de forma destacada produtos de cuidados com o cabelo, pele e maquiagem em tamanho de viagem. Os TikToks de micro sacos de beleza sendo enchidos com micro produtos estão ganhando milhões de visualizações. Até a marca de chá gelado Snapple lançou uma garrafa de 8 onças, comercializada como cabendo em uma mini bolsa.

Apesar do custo por onça mais alto e do potencial de consumo excessivo, as marcas apostam em produtos encolhidos satisfazendo a nostalgia dos consumidores e proporcionando uma entrada acessível no luxo.

De acordo com o professor Shawn Carter, do Fashion Institute of Technology, as lojas têm dado mais espaço nas prateleiras para produtos mini desde a COVID-19. Isso é uma tentativa de combater os preços altos e atrair clientes mais jovens, especialmente os da Geração Z e Alpha.

Os itens de moda mini apareceram pela primeira vez nas décadas de 1960, com o lançamento da minissaia, seguido por micro clutch bags e micro tops handle bags. A moda mini fez um retorno, com Carter dizendo: "Acelerou em 2022; foi para as alturas. Mas não é mais uma tendência. Isso está aqui para ficar."

O vice-presidente de marketing da Trader Joe's, Matt Sloan, mencionou em um episódio do podcast que eles não tinham ideia de que os saquinhos mini se tornariam uma sensação viral.

Mesmo que você não esteja comprando produtos mini, você não pode escapar da tendência nas redes sociais.

A conta do TikTok de Jo Barker, "The Little Bean", já recebeu 3,2 milhões de curtidas por sua niches de encher microbags de luxo com o maior número possível de mini produtos. Em um de seus vídeos mais populares, ela enfiou um mini Coach Tabby bag ($195 online) com um mini Charlotte Tilbury lipstick, mini Chanel mascara, mini Tarte Shape Tape concealer, mini Chanel compact powder e um mini Versace perfume, entre outros essenciais.

Barker começou a conta como uma saída criativa e para se conectar com outros na comunidade de luxo. A COVID-19 a fez perceber que não precisava carregar tanto quanto pensava, levando-a a pular na tendência da bolsa mini.

"Anytime I'm going out, I usually have a smaller bag with me. I'm not carrying large totes or large bags, because it just doesn't match my lifestyle," Barker disse.

Existem várias maneiras de ir mini, com Barker também fazendo sua própria maquiagem mini colocando porções de seus itens de tamanho integral em tiny bottles. A Sephora e a Ulta oferecem amostras mini com algumas compras, oferecendo uma incentivo para os clientes gastarem nessas lojas.

Por que as pessoas estão tão obcecadas com minis?

Pessoas que nem mesmo usam produtos mini ainda estão viciadas no conteúdo de Barker, já que assistir alguém enfiar mini garrafas em uma bolsa pode ser um distração relaxante, quase sem pensar. No TikTok, Barker tem mais de 100.000 seguidores, e no Instagram, ela tem mais de 400.000 seguidores por postagem.

"Eu acho que há apenas um fator de fofura nisso, certo?" Barker disse.

As marcas estão explorando a nostalgia ao evocar memórias de Polly Pockets e lanches infantis.

"Os seres humanos sempre amaram objetos minúsculos, e isso é apenas uma iteração funcional disso", disse Anna Keller, analista principal da Minter.

Alguns clientes preferem minis porque é mais fácil terminar o produto inteiro, e os itens de tamanho mini podem ser menos caros do que as versões de tamanho integral.

Os itens de beleza e moda de tamanho mini podem servir como uma entrada acessível no luxo sem ter que recorrer a dupes ou cópias mais baratas de marcas mais caras.

Produzir minis pode ser caro para marcas menores devido aos custos operacionais adicionais e trabalhar com fabricantes, mas o retorno pode valer a pena para as empresas, já que os consumidores podem experimentar seus produtos e os itens de tamanho mini já estão em alta.

"Isso pode então ser uma ferramenta de marketing muito valiosa", disse Keller.

No entanto, pular em qualquer tendência de moda e beleza nas redes sociais envolve o risco de aumentar o resíduo plástico, com mais embalagens e fabricação envolvidas na posse de uma mini garrafa em comparação com versões de tamanho integral.

As empresas precisam começar a transição para produtos reutilizáveis e recarregáveis, disse Melissa Valliant, diretora de comunicações da Beyond Plastic. "Isso significa mais produção de plástico. A proliferação de garrafas e produtos menores em vez de maiores ou reutilizáveis... isso só significa mais produção de plástico".

A Associação de Recicladores de Plástico recomenda a compra de produtos de tamanho integral e o uso de recipientes reutilizáveis quando os produtos mini forem necessários durante a viagem, já que os pacotes menores que 2 polegadas não podem ser reciclados no sistema dos EUA.

O valor é subjetivo para os maiores fãs da tendência.

"Se eu fosse comprar um maior, sim, eu estaria conseguindo mais material pelo preço, mas eu não tenho uso para uma bolsa tão grande, dado meu estilo de vida", compartilhou Barker. "Se você gastar em algo que pode ser um pouco mais caro, mas você vai usar com mais frequência, isso é um bom investimento".

