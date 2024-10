"Qual é a sua identidade?": Uma artista enfrenta imagens dos ex-parceiros românticos de seu pai

Após a morte prematura do pai aos 70 anos, a fotógrafa de Londres Caroline Furneaux mergulhou em uma coleção de slides de 35mm do pai. Sua relação com ele havia sido complicada, e ela acreditava que sua morte havia deixado vários aspectos de seu relacionamento sem resolução. Ela esperava encontrar imagens de seu serviço militar obrigatório ou documentação do crescimento de culturas durante seu período como agrônomo na Suécia.

No entanto, sua exploração através do visor de slides do pai revelou uma narrativa diferente. Ela encontrou mulheres encantadoras que nunca tinha visto antes, exibindo seu charme em conversíveis, em rochas da praia ou ao lado de flores selvagens pelo mar. A maioria delas era dos anos 60, captadas na Suécia antes de ele se casar, sugerindo uma possível série de namoradas, casos ou estranhas.

A mãe de Furneaux estava notavelmente ausente, presente apenas em duas fotos logo após o seu encontro. À medida que ela examinava cada slide, ela se perguntava sobre as identidades das mulheres, seus sorrisos tímidos iluminados através do pequeno visor.

Esses relíquias vibrante do seu passado de alguma forma geraram uma revelação para Furneaux. Eles ofereceram uma espiada em um aspecto da vida que ela nunca tinha conhecido e uma personalidade alternativa do pai, adicionando uma nova e desconhecida dimensão à sua compreensão dele.

“Descobrir essas fotos foi incrivelmente esclarecedor. Eu tive uma espiada em uma parte da vida dele que eu nunca imaginei que existisse, junto com uma nova perspectiva dele”, admitiu Furneaux.

“Meu pai complicado, desafiador e frustrante... e então havia esse homem despreocupado e cheio de vida aparentemente se divertindo muito”, ela continuou.

Furneaux publicou essas imagens cativantes em um livro intitulado "As Mulheres que Nunca Conheci", trazendo à vida as potenciais figuras maternas que poderiam ter mudado o curso de sua vida. Ela deu nome a cada mulher (alguns descobertos em uma pilha de cartas, outros criados pela imaginação), destacando detalhes selecionados em suas vívidas retratações. Outras imagens marcantes incluíam o olhar determinado de uma mulher ou um momento idílico delicadamente captado com unhas vermelhas brilhantes.

Identificar as mulheres foi inicialmente desafiador, e Furneaux procurou ajuda de seus familiares. Mas, sem pistas, ela percebeu que a importância do trabalho mudou de busca de fatos para entender melhor seu pai.

“Sente-se como uma nova e intrigante jornada com ele”, compartilhou Furneaux.

Restos de uma vida

As memórias de Furneaux do pai, Colin, incluíam um indivíduo carismático e brincalhão com uma imaginação vibrante que a encantava durante sua infância.

“Ele era um excelente contador de histórias. Era engraçado e as pessoas apreciavam sua companhia”, lembrou Furneaux.

Apesar de sua natureza encantadora, Colin tinha um temperamento explosivo que a família experimentava com frequência durante suas brigas. Furneaux acreditava que seus acessos de raiva vinham de um passado cheio de dor e sofrimento emocional, mas ela sentia que ele não conseguia ou não queria revelar a causa. Ela sabia de sua história tensa com sua mãe, que infelizmente morreu enquanto ele ainda era adolescente, e seu relacionamento complicado com sua madrasta.

Ao longo do livro, Furneaux explora o passado de seu pai, discutindo a coleção preciosa de telegramas, cartões-postais e cartas que ela encontrou em uma caixa escondida no armário de sua infância. Esses tesouros foram especialmente significativos, já que sua madrasta havia jogado fora a maioria das fotos e recordações da família, deixando um vazio profundo.

A mãe de Furneaux, Barbro, respondeu de forma diferente quando perguntada sobre seus sentimentos ao descobrir essas relíquias históricas dos relacionamentos passados de Colin.

“Você deveria ter visto os homens que eu namorei”, respondeu Barbro alegremente, de acordo com Furneaux. Ela incluiu uma foto linda de sua mãe, Barbro, em um biquíni claro, encostada em um carro vermelho, com os pés descalços na floresta, como a última correspondência para seu pai.

Embora a família não tenha procurado informações sobre as mulheres nas fotografias, à medida que essas imagens cativantes são compartilhadas,

