PSG é eliminado da Taça de França após derrota por 2-1 com o Marselha

O último título do Marselha na Taça de França tinha sido em 1989, mas um golo estrondoso de fora da área no início da segunda parte do avançado ucraniano Ruslan Malinovskyi, emprestado pela Atalanta, eliminou os recordistas da competição e colocou a equipa do sul de França nos quartos de final.

Alexis Sánchez converteu uma grande penalidade aos 31 minutos, após falta de Sergio Ramos sobre Cengiz Ünder - mas o defesa espanhol conseguiu empatar no final da primeira parte, cabeceando um canto da estrela brasileira Neymar. Ramos, por fim, não conseguiu salvar o dia, pois o seu potencial golo no prolongamento foi anulado por fora de jogo.

Mesmo com Lionel Messi e Neymar em campo, o PSG não conseguiu ultrapassar o Marselha, 10 vezes vencedor da Taça, que não levanta o troféu há mais de 30 anos.

"São fantásticos, são campeões. É fantástico para o clube", disse o treinador do Marselha, Igor Tudor, sobre a sua equipa após o jogo, segundo a Reuters.

É a terceira derrota este ano para o PSG, que enfrenta um jogo de primeira mão dos oitavos de final contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões na próxima semana sem a superestrela lesionada Kylian Mbappé.

O capitão Marquinhos acrescentou que a equipa precisa de "fechar a boca e trabalhar" para se recuperar, segundo a Reuters.

"Eles pressionaram alto e nós não conseguimos romper as linhas. Dói porque era um jogo de Taça contra o nosso grande rival", acrescentou Marquinhos.

Fonte: edition.cnn.com