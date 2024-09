Índice

Rastreamento ao vivo do tempo: Monitorar áreas com tempo severo iminente

Máximas de temperatura: As temperaturas mais altas de hoje em várias regiões

Mapa de vento e tempestade: Localizar os maiores sopros de vento do dia

Alertas de tempestade: Alertas atuais para tempestades potenciais

Alertas de tempestade de amanhã: Aviso antecipado para tempestades potenciais

- Próximos fenômenos meteorológicos: Visualizações que indicam regiões propensas a tempestades

A próxima semana deve testemunhar condições climáticas intensas em certas partes da Baviera e Baden-Württemberg, segundo a previsão do Serviço Meteorológico Alemão (DWD). Eles esperam tempestades isoladas capazes de produzir chuva pesada até 2,5 litros por metro quadrado em uma hora, granizo pequeno e ventos fortes a tempestuosos. Essas condições climáticas são esperadas pela manhã, principalmente em áreas localizadas. Mais tarde no dia e à noite, essas condições climáticas severas se espalharão para oeste e em direção à cadeia montanhosa central, afetando regiões como a região do Vogtland, a Floresta da Turíngia, Hesse e Renânia do Norte-Vestfália. O DWD também alerta para granizo potencialmente significativo que pode atingir até 3 centímetros de tamanho, bem como chuva extremamente pesada de mais de 4 litros por metro quadrado em um curto período de tempo. As temperaturas mais altas são previstas entre 25 e 31 graus, com as temperaturas mais baixas perto do mar a 23 graus.

De segunda-feira à noite para terça-feira, as tempestades devem gradualmente se dissipar nas regiões sul e central, enquanto ainda é possível que algumas tempestades persistam nas regiões oeste e norte por várias horas.

Tempo severo na terça-feira

Na terça-feira, chuvas e tempestades continuam no oeste da Alemanha e se dirigem para as regiões centrais. Infelizmente, mais condições climáticas severas com chuva pesada são esperadas, de acordo com o DWD. Em contraste, as partes mais orientais do país e nas encostas dos Alpes, longe dos Alpes, devem permanecer secas e ensolaradas. À medida que o dia avança, o tempo no oeste ficará mais agradável e seco novamente. As temperaturas permanecerão quentes: 25 a 30 graus no oeste e quentes no leste com até 34 graus.

Abaixo, vários mapas climáticos mostram a situação atual:

Mapa do tempo I: Rastreamento ao vivo do tempo

Um mapa interativo abaixo exibe dados climáticos em tempo real. Você também pode recuperar uma previsão posterior usando a linha do tempo localizada abaixo do gráfico. A camada do mapa pode ser ajustada para se concentrar em tempestades, chuva ou neve usando o canto superior direito.

Mapa do tempo II: Máximas de temperatura de hoje

O mapa abaixo fornece uma visão geral das temperaturas mais altas esperadas para o dia.

Mapa do tempo III: Vento e tempestade

O mapa acima marca os locais onde os sopros de vento mais rápidos são projetados para ocorrer.

Mapa do tempo IV: Alertas de tempestade de hoje

O mapa acima destaca os alertas de tempestade emitidos pelo DWD para hoje. Áreas sob aviso são coloridas de vermelho. Áreas sem cor indicam nenhum aviso.

Mapa do tempo V: Alertas de tempestade de amanhã

O mapa acima fornece aviso antecipado para potenciais alertas de tempestade emitidos pelo DWD para amanhã. Áreas sob aviso são coloridas de vermelho. Áreas sem cor indicam nenhum aviso.

Os mapas usados nesta página são, em parte, provenientes de wetter.de, parte de RTL Alemanha, e stern. Além disso, mapas do Windy.com foram incorporados. Esses mapas se baseiam nos modelos do "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" para suas exibições e previsões.

As condições climáticas severas previstas pelo Serviço Meteorológico Alemão (DWD) não se limitam à Baviera e Baden-Württemberg na Alemanha, pois também podem afetar áreas como a região do Vogtland, a Floresta da Turíngia, Hesse e Renânia do Norte-Vestfália. A Alemanha deve experimentar chuva pesada e ventos fortes na terça-feira, de acordo com a previsão do DWD.

Leia também: